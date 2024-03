Capes oferta cerca de 3 mil bolsas de doutorado-sanduíche no exterior

CB Correio Braziliense

Capes abre inscrições para Conferência de Educação Superior da América Latina e Caribe - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriu nesta quinta-feira, 21 de março, o processo de seleção para edição de 2024 do Programa Institucional de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), que ofertará até 2.976 bolsas, para que pós-graduandos matriculados em cursos de doutorado no Brasil façam parte de seus estudos em instituição estrangeira. Ao final da bolsa, que dura entre quatro e seis meses, os estudantes devem retornar ao país para a defesa da tese.

Para ser beneficiado, o candidato deve participar de seleção interna na instituição de ensino superior onde cursa o doutorado. O prazo vai até 30 de abril. Após essa etapa, inicia-se a fase de inscrição no Sistema de Inscrições da Capes (Sicapes), que vai de 2 a 16 de maio. A publicação da relação dos aprovados está prevista para 19 de julho e o início das atividades no exterior entre setembro e novembro deste ano.

O selecionado receberá uma bolsa mensal, auxílios para deslocamento, instalação e seguro-saúde, além de adicional de localidade, quando for o caso. A duração dos benefícios varia de três a seis meses. Para participar, o candidato precisa estar matriculado em um curso de doutorado, comprovar qualificação para o PDSE e ter declaração de reconhecimento de fluência linguística assinada pelo coorientador no exterior e pelo orientador no Brasil.

A condição de brasileiro nato ou naturalizado também é exigida. No caso de estrangeiro, este deve possuir visto de estudante ou autorização de residência no Brasil. Também é necessário ter o identificador Orcid válido no ato da inscrição e não ter recebido bolsa de doutorado-sanduíche anteriormente. Se o candidato for bolsista no doutorado com recursos federais, precisará pedir a suspensão ou o cancelamento do benefício.

Só poderão indicar candidatos os programas de pós-graduação com notas igual ou superior a 4 na Avaliação Quadrienal da Capes. Os cursos de doutorado novos podem apresentar propostas, desde que já tenham sido reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Os critérios de elegibilidade para o candidato e a instituição e as etapas da seleção estão detalhados em edital, disponível aqui. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail pdse@capes.gov.br.