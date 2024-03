CB Correio Braziliense

MEC divulga resultado da lista de espera do ProUni 2024 - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (22) o resultado da lista de espera para o ProUni 2024, programa que disponibiliza bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em graduações do ensino superior privado para estudantes de baixa renda. Puderam se inscrever na lista os estudantes que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do ProUni deste ano.



Segundo balanço do MEC, a primeira edição do programa em 2024 teve 716.759 candidatos inscritos, sendo a maioria composta por mulheres (484.044). As mais de 400 mil bolsas de estudo ofertadas, entre integrais e parciais, representaram a maior oferta desde 2005, quando teve início o financiamento para os estudantes.



Os candidatos pré-selecionados na lista de espera devem comprovar as informações com as instituições de ensino participantes. Isso pode ser feito de forma on-line ou presencial, a depender da faculdade. O prazo para comprovar os dados fornecidos na inscrição vai do dia 23 de março a 4 de abril. O resultado da lista pode ser conferido pelo site: https://acessounico.mec.gov.br/prouni.