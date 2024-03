A 6ª edição da Campus Party Brasília começa nesta quarta-feira (27/3)

CB Correio Braziliense

Espaço UnB Inovação estará aberto ao público das 10h30 às 20h, nos dias 28 a 30, e das 10h30 até às 16h, no dia 31. - (crédito: Foto: equipe de comunicação CEDES/CDT - Via redes sociais UnB)

A Arena Mané Garrincha sediará a 6ª edição da Campus Party Brasília (CPBSB6), desta quarta-feira (27/3) até o próximo domingo (31/3). A Universidade de Brasília (UnB) marcará presença mais uma vez, com exposições no Espaço UnB Inovação. Localizado na Área Open, o espaço estará aberto ao público, das 10h30 às 20h, e das 10h30 até às 16h, apenas no domingo (31). A entrada é gratuita, mediante cadastro prévio.

Compondo a comissão organizadora de seleção de expositores, o Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI), o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e o Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília elencaram 51 projetos para representar os quatro câmpus da Universidade.

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de tecnologias e novas ideias para o futuro, a Campus Party Brasília celebra também o aniversário de 50 anos do Planetário de Brasília Luiz Cruls. Os projetos apresentados abrangem diversas áreas, como aeroespacial, energia limpa, robótica, inteligência artificial, gamificação, saúde, arquitetura, design, educação, envelhecimento, engenharia automotiva, impressão 3D e biodiversidade. Além de trabalhos de empresas juniores, do PCTec, projetos de discentes, docentes e técnicos administrativos.