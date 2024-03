Capes vai ofertar mais de mil novas bolsas de pós-graduação

PC Priscila Crispi

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou, nesta quarta-feira (27), portaria que irá adicionar mais de mil bolsas de mestrado e doutorado ao sistema de concessão da agência.

As novas bolsas serão distribuídas a partir de cotas destinadas às pró-reitorias, que, por sua vez, poderão alocá-las de acordo com as necessidades de seus programas de pós-graduação, incluindo em programas de excelência — antes, as bolsas de pró-reitorias só era alocadas por demanda social.

A normativa determina um limite de 50 novas bolsas por universidade, a partir de critérios estabelecidos no texto. Vinicíus Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, explica que apenas seis universidades no país devem receber as 50 bolsas. Para as demais, o quantitativo deve ser menor.

“Apesar de este ser um número pequeno, já é uma ajuda para que mais pesquisadores possam concluir seus programas de mestrado e doutorado. Esse é mais um importante passo que damos na luta da ANPG em defesa da universalização das bolsas no país, pois menos de 40% dos estudantes de pós-graduação possuem bolsas, e elas são a principal política pública de fomento à formação de recursos humanos na academia brasileira. Com essa portaria, somamos mais de 7.000 bolsas que entraram no sistema, do início de 2023 até agora”, comemora Vinícius.