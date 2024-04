Economia, serviço social e administração são os cursos mais bem-avaliados da UnB

PC Priscila Crispi

UNB - (crédito: Isa Lima/UnB Agência)

Entre as graduações ofertadas pela Universidade de Brasília (UnB), três se destacaram nos indicadores de qualidade da educação superior divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta semana: ciências econômicas, serviço social e administração. Os cursos receberam nota 5 no Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e no Conceito Preliminar de Curso (CPC).

No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), os três cursos também aparecem com conceito máximo, ao lado de relações internacionais, direito, psicologia, publicidade e propaganda, jornalismo e turismo.

O Instituto Federal de Brasília (IFB) aparece entre os melhores avaliados pelo IDD com o curso de tecnologia em logística e no Enade com a graduação em administração.

Entre as particulares, tiraram nota 5 nos indicadores os cursos de: direito e psicologia do Centro Universitário Euro-Americano - Unieuro (IDD); tecnólogos em marketing (IDD) e design de interiores (Enade) do Centro Universitário Iesb; tecnólogo em gestão de recursos humanos do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF (IDD); tecnologia em gastronomia da Universidade Católica (CPC); e administração do Uniceub (Enade).

Federais no topo

A UnB está entre as menos de 3% das instituições de ensino superior brasileiras que obtiveram nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado nesta semana pelo Inep. A universidade segue sendo a única do Centro-Oeste com conceito 5.

O Inep avaliou 1.998 instituições de educação superior, entre públicas e privadas. Segundo o levantamento, apenas 27,7% das instituições (554) tiveram o melhor desempenho, ficando entre as faixas 4 e 5 do indicador. Entre as instituições públicas federais, 94 das 111 avaliadas estavam neste grupo e nenhuma ficou nas faixas 1 e 2 do indicador.

O índice avalia as instituições como um todo, e não seus departamentos, mas o cálculo é feito por meio da qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação. O resultado é obtido a partir da média das notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC), que avalia a graduação, e dos conceitos Capes dos programas de pós-graduação stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de alunos.

Entenda os números

O IDD busca mensurar o valor agregado pelo curso, ao considerar os resultados dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), ao fim da graduação, e o desempenho, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos ingressantes na educação superior.

Já o CPC combina diferentes aspectos, como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso, corpo docente e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo.

O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Todos os indicadores divulgados pelo Inep na terça-feira (2/4) são referentes a 2022 e têm conceitos que variam de 1 a 5.