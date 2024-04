Gabaritos definitivos do Enade 2023 são divulgados nesta terça-feira (9/4)

CB Correio Braziliense

Inep divulga gabarito definitivo do Enade 2023 - (crédito: Divulgação/Inep)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (9/4), os gabaritos definitivos e os padrões de respostas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023. Nesta edição, o exame avaliou os concluintes de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao primeiro ano do ciclo avaliativo. Os materiais estão disponíveis no portal do Inep.



O exame, aplicado anualmente pelo Inep desde 2004, é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Seus principais objetivos são avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades para a formação profissional e o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial.



O Enade 2023 foi aplicado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, em novembro. O número de questões discursivas foi reduzido, em relação ao Enade anterior, e passou de cinco para duas, somadas às 28 objetivas.



Os resultados de desempenho, juntamente com as informações levantadas nos questionários aplicados aos estudantes e coordenadores de curso, possibilitam que o governo tenha um retrato da qualidade da educação superior, levando à orientação de políticas públicas.