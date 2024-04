Governo Federal abre negociação com os servidores técnicos-administrativos em educação

LC Lara Costa

Reunião ocorreu nesta quinta-feira às 17h. - (crédito: Arquivo Pessoal)

A ministra Esther Dweck, titular do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), reafirmou o compromisso do governo com os servidores públicos, especialmente os técnicos-administrativos em educação, e anunciou duas importantes medidas para a categoria: a reestruturação da carreira dos técnico-administrativos, detalhando a proposta salarial em negociação e outra para o período de 2025 e 2026. O governo tinha anunciado, anteriormente, que não haveria reajuste salarial em 2024. No entanto, nos dois anos seguintes, haverá reajuste de 4,5%, em 2005 e em 2026. A categoria não aceitou a proposta e entrou em greve, que já dura 30 dias.

"Como vice-presidenta de educação superior da Frente Parlamentar Mista da Educação, eu trouxe essa pauta ao Ministério da Gestão e da Inovação porque ela é justa e necessária para a qualificação do ensino superior, inclusive para a continuidade da expansão das universidades públicas, marca característica dos governos petistas", diz Ana Pimentel, deputada (PT/MG) e vice-presidente de Ensino Superior da Frente Parlamentar Mista da Educação.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (11), durante reunião organizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação com a ministra Esther Dweck. Participaram do encontro mais de 20 deputados da bancada da Educação. Entre outras reivindicações dos técnicos-administrativos, foi debatida a reestruturação de suas carreiras.

Na mesma reunião, o secretário de Relações de Trabalho do MGI, José Lopez Feió, disse que haverá umento do auxílio-alimentação, de R$ 658 para R$ 1mil; além de reajuste médio de 51% nos auxílios-creche e de saúde.