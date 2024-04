Últimos dias para inscrição no programa de bolsas Líderes Estudar

CB Correio Braziliense

A Fundação Estudar prorrogou as inscrições para o seu programa de bolsas Líderes Estudar, que já levou alunos brasileiros para diversas universidades como Harvard, Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

O programa é voltado a estudantes de graduação e pós-graduação e oferece bolsas em universidades do Brasil e do mundo, que podem chegar até R$ 500 mil. O valor varia de acordo com a necessidade de cada estudante e pode chegar a cobrir 95% dos custos, para gastos com o curso ou despesas de manutenção, como moradia, alimentação e transporte.

Para concorrer à bolsa, inscreva-se pelo site da Fundação até 14 de abril.