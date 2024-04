Leila do Vôlei lê trechos de matéria do Correio no Senado

CB Correio Braziliense

Senadora Leila destaca matéria do Correio sobre jovem ativista ambiental durante reunião da Comissão de Meio Ambiente - (crédito: Reprodução TV Senado)

A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF), presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA), leu trechos de matéria publicada pelo Correio durante reunião da CMA, nesta quarta-feira (17/4). A parlamentar mencionou o texto Estudante da UnB ganha prêmio de personalidade climática de 2024, que foi ao ar no último domingo (14/4), e traz a história de Marcos Vinícios Botelho, jovem ativista de 21 anos reconhecido pelo The Climate Reality Project, organização internacional de defesa do meio ambiente, por sua atuação no Brasil e no mundo na agenda sustentável.

"Seu reconhecimento na causa ambiental demonstra o potencial transformador da juventude em sua luta pela conservação do meio ambiente", disse Leila, durante a sessão. "Que a história de Marcos, estudante de direito da nossa UnB, nos inspire a redobrar nossos esforços na proteção do nosso planeta e que sirva como um lembrete poderoso de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença", completou.

O estudante compartilhou o vídeo com a fala da senadora em suas redes sociais, comentando que é muito especial para ele contar com esse reconhecimento do Legislativo e saber que existe uma ponte de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, em especial a juventude. "Já fica aqui o meu convite para a gente tomar um cafézinho e se alinhar um pouco mais em relação ao que a juventude está pensando e fazendo pela sustentabilidade", acrescentou Marcos. Leila respondeu, também pelas redes: "Seria ótimo nos encontrarmos para um café, ficarei honrada com sua visita ao meu gabinete".