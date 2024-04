Comando de greve tem primeira reunião com reitoria da UnB

CB Correio Braziliense

Comando de greve se reune com reitoria da UnB nesta quinta-feira (18) - (crédito: Divulgação ADUnB)

O Comando Local de Greve (CLG) da categoria docente da Universidade de Brasília (UnB) reuniu-se na manhã desta quinta-feira (18/4) com representantes da Reitoria com o objetivo de iniciar o diálogo sobre o movimento paredista. O debate aconteceu em torno da construção de um documento conjunto que norteia as atividades essenciais na UnB e outras demandas a respeito da greve da categoria docente.

A reunião, solicitada logo após a Assembleia Geral Extraordinária no dia 8 de abril que aprovou a deflagração da greve, foi marcada pelo compromisso em favor da pauta nacional em defesa da educação e da universidade pública e pelo reconhecimento das lutas por direitos.

A presidenta da ADUnB-S.Sind., Eliene Novaes, iniciou a reunião com um breve histórico sobre as negociações da Campanha Salarial e as propostas apresentadas de reajuste zero. “Neste diálogo com nossa base, entendemos que a discussão se expande para além da questão salarial, perpassa pela valorização da categoria, pelas condições de trabalho, pelo orçamento destinado à Universidade, dentre tantas outras demandas. Estes assuntos internos à UnB podemos e devemos tratar neste ambiente, o que exige diálogo e processo junto a Administração”, disse a presidenta.

Dentre os encaminhamentos, ficaram definidas reuniões semanais do Comitê de Ética do Comando Local de Greve da categoria docente da UnB com a Reitoria todas às quartas-feiras, às 10h,para acompanhamento e análise de demandas específicas, além da definição de documento conjunto que dialogue com os principais questionamentos apresentadas pela categoria sobre o movimento grevista e a solicitação de participação do CLG nas reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Os documentos serão divulgados em breve, após análise tanto do CLG quanto da Administração Superior da UnB.

Com informações da ADUnB