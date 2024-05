Entidades sindicais promovem, nesta quinta-feira, ato em frente ao Museu Nacional

CB Correio Braziliense

Mobilização ocorre às 10h. - (crédito: Instagram)

Nesta quinta-feira (9), ocorre uma mobilização em comemoração ao Dia Nacional de Luta em Defesa da Rede Federal de Educação, com início às 10h em frente ao Museu Nacional. Esse ato faz parte da agenda de mobilizações da greve dos servidores-técnicos, deflagrada em 15 de abril. O movimento grevista tem como propostas principais o reajuste salarial e a reestruturação das carreiras dos servidores técnicos administrativos em educação (TAE) e do ensino básico técnico e tecnológico (EBTT).

A mobilização foi organizada por cinco entidades sindicais: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sinfub), Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães (DCE), Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) e Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES).

O ato tem outras propostas focadas em demandas estudantis, como a diminuição do valor do RU, mais segurança nos câmpus, lutar contra a precarização do ensino público e a recomposição orçamentária.