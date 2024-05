Professores de SC suspendem greve por 60 dias

CB Correio Braziliense

Os professores da rede estadual de educação de Santa Catarina decidiram, em assembleia, suspender a greve por 60 dias, nesta quarta-feira (8/5). Eles aceitaram a proposta oferecida pelo governo do estado à categoria. A proposta não contempla todas as pautas, mas os servidores aceitaram negociar. Agora, a prioridade é o reajuste de salário e a descompactação da tabela salarial.

O governo fez a primeira proposta oficial ontem (7/5), após pressão dos deputados estaduais, que passaram o dia em reunião tentando a negociação. Entre as propostas, o Estado oferece um cronograma para publicação de edital de concurso, reajuste para R$ 25 por dia no vale-alimentação para setembro de 2024 e retomada a partir de 2025 do pagamento da hora-atividade, cortada nesta gestão.



A greve dos professores catarinenses já completa 15 dias, desde 23 de abril, com mobilização em todo o estado. Desde o início, o governo tem se negado a negociar. Determinou ainda o desconto de salário e a demissão de grevistas, ação que foi barrada por decisão do Tribunal de Justiça na última terça-feira (7/5).