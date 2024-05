MR Marina Rodrigues

MEC notificou instituições de ensino superior alegando irregularidades nos cursos - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Justiça Federal suspendeu a Portaria SERES/MEC 185, de 7 de maio de 2024, impondo outro revés ao Ministério da Educação (MEC), que tentou vetar o curso de medicina do Centro Universitário Mauá de Brasília (UniMauá), com sede em Taguatinga Sul, alegando irregularidades.

De acordo com o diretor jurídico da UniMauá, Ciro Augusto Teles, o curso continua funcionando normalmente. “Não interrompemos aulas, porque a decisão judicial que nos ampara nunca perdeu a vigência. Alunos e professores em sala, enquanto a Justiça não se pronunciar em contrário”. Ao Correio, ele informou que o MEC foi notificado nesta quinta-feira (23/5) e tem o prazo de 10 dias para prestar informações. Quanto aos alunos, “eles recebem informações direto. Sempre que há qualquer movimento, informamos a eles e aos pais”, afirmou Teles.

Em documento publicado no dia 20 de maio, a 21ª Vara Federal Cível da SJDF reconhece que “as medidas que lhe foram impostas pela autoridade impetrada violam a garantia de acesso ao Poder Judiciário e o dever de motivação do ato atacado; bem assim, determina prejuízo moral e financeiro à sua atividade econômica”, diz trecho do processo, assinado pelo juiz Charles Renaud Frazão de Moraes.

Na época, o MEC notificou mais cinco instituições de educação superior que “estavam anunciando novos cursos de medicina sem possuir a autorização do ministério para seu funcionamento”. No caso da UniMauá, além da notificação, foram aplicadas medidas cautelares determinando a suspensão de ingressos de estudantes e/ou a abstenção do início da oferta efetiva do curso.

Em nota divulgada nesta semana, a UniMauá classificou a determinação do MEC como autoritária e ilegal, “desprezando a decisão da Justiça Federal que protege a instituição”, e reiterou foi autorizado a abrir vestibular por decisão judicial ainda vigente. O centro universitário também afirmou que o curso de medicina ofertado cumpre todos os requisitos de qualidade impostos pela lei, incluindo avaliação documental, avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com nota máxima e concordância do MEC; além de recomendação do Conselho Nacional de Saúde. Ao todo, são duas turmas iniciais, com 180 vagas e término do semestre letivo previsto para 20 de julho.

Histórico

Dezembro/2023

O desembargador João Carlos Mayer, da Justiça Federal, depois de vários descumprimentos de decisões judiciais pelo MEC, autoriza o vestibular do UniMauá até que o MEC avalie o processo do centro universitário com base na legislação da época do protocolo do processo administrativo.

Março/2024

MEC publica a Portaria SERES/MEC 106/2024, determinando a suspensão imediata do curso, ao argumento de que a decisão judicial autorizava apenas o vestibular, não o início do curso. Determinou, ainda, a comunicação da suspensão à comunidade e aos alunos.

Abril/2024

Justiça suspende a Portaria SERES/MEC 106/2024, reafirmando que a autorização para o vestibular tinha, como consequência lógica, o início subsequente das aulas;

MEC publica a Portaria 148/2024, concluindo o processo do UniMauá, mas indeferindo o pedido;

UniMauá informa ao Judiciário que o MEC havia descumprido novamente a ordem judicial e que precisa ser mantida a proteção judicial deferida em dezembro de 2023, devido ao uso de fundamentos jurídicos inválidos para indeferir o processo administrativo.

Maio/2024