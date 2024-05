Professores da UFPB ameaçam entrar de greve

ME Maria Eduarda Lavocat

Os professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) podem entrar em greve. A decisão passou a ser deliberada após os professores recusarem a proposta do governo em assembleia na quinta-feira (23/5). A proposta oferecida na mesa de Negociação do dia 15 de maio não agradou os docentes, que reivindicam um aumento no salário ainda em 2024.

De acordo com a Associação dos Docentes aa UFPB (ADUFPB), uma nova assembleia geral está marcada para a próxima quarta-feira (29), para decidir se a greve irá ou não ser deflagrada. Para servidores técnico-administrativos, o movimento grevista já foi aprovado e os profissionais estão há cerca de dois meses fora das atividades.

A proposta apresentada pelo governo federal ofertou um reajuste de cerca de 4% a partir de 2025, totalizando 13,3% até 2026. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), 39 seções já rejeitaram a oferta. Confira, abaixo, a lista das universidades, institutos e centros federais de educação envolvidos.

Universidades federais

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia

Afro-Brasileira (UNILAB)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal de Tocantins (UFT) SESDUFT

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Universidade Federal de Campina Grande - Campus Cajazeiras (UFCG-Cajazeiras)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Universidade Federal do Acre (UFAC)

Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Universidade Federal do Sergipe (UFS)

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

Institutos federais

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Pouso Alegre, Campus Poços de Caldas e Campus Passos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Rio Grande e outros sete campi

Instituto Federal do Piauí (IFPI)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste-MG (IF Sudeste-MG) – Campus Juiz de Fora, Campus Santos Dumont e Campus Muriaé

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) – Campus Visconde da Graça

Centros federais de educação

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ)

