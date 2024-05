Renegociação do Fies é prorrogada até 31 de agosto

CB Correio Braziliense

Prazo foi prorrogado devido a tragédia do Rio Grande do Sul. - (crédito: Divulgação)

O Governo Federal prorrogou o prazo para renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) até 31 de agosto. A situação de calamidade no Rio Grande do Sul foi um dos fatores considerados para a extensão de três meses do período para adesões. Toda a renegociação pode ser feita de maneira 100% digital, sem a necessidade de comparecer em uma agência, pelo aplicativo Fies Caixa ou pelo SifesWeb.

Até o momento, a Caixa registrou 220 mil solicitações de renegociação, totalizando R$ 9,70 bilhões. Os estudantes poderão ter seus contratos regularizados e seus nomes retirados dos cadastros restritivos, juntamente com seus fiadores. Os descontos podem atingir até 99% do total devido.

Podem se inscrever no programa, o estudantes com contrato assinado até 2017, que se encontravam na fase de amortização em 30 de junho de 2023 com prazo de inscrição para até 31 de agosto de 2024. Será considerada a posição de atraso da dívida do dia 30 de junho de 2023.

Veja vídeo com passo a passo para renegociação pelo App Fies Caixa.

Mais informações sobre o Fies estão disponíveis no site da Caixa.