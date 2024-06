UCB oferece mais de mil bolsas de estudos integrais

CB Correio Braziliense

São 461 vagas disponibilizadas no total. - (crédito: Patricy Albuquerque)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com inscrições abertas para bolsas sociais de estudos, destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social. São mais de mil bolsas integrais disponíveis para cursos de graduação e tecnológicos, distribuídas em 461 vagas na modalidade presencial na UCB, e 611 vagas de ensino a distância por meio dos polos da Católica EAD como: Asa Norte; Ceilândia; Gama; Samambaia; Santa Maria; Sobradinho, Taguatinga, no Distrito Federal; Coronel Fabriciano e Ipatinga, em Minas Gerais; Palmas, em Tocantins, e Recife, em Pernambuco.

Para se candidatar, os estudantes devem comprovar que a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapasse um salário mínimo e meio. Além disso, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, como exemplo, o Bolsa Família, terão prioridade na seleção.

Os candidatos devem acessar o site da UCB e preencher o formulário eletrônico socioeconômico entre os dias 5 e 19 de junho. Os contemplados iniciam seus estudos no segundo semestre de 2024, com possibilidade de renovação anual da bolsa até a conclusão do curso, desde que atendidos aos critérios de permanência da bolsa, descritos no regulamento da Bolsa Social de Estudo.

Informações e inscrições, acesse o site.

Serviço

Bolsas de Estudo 100% Integrais na Universidade Católica de Brasília

Modalidade de Ensino: presencial e EaD

Número total de vagas: 1072

Público-alvo: estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo

Prazo de Inscrições: de 5 e 19 de junho de 2024

Início das aulas: segundo semestre de 2024