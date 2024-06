UnB abre edital para transferência e portadores de diploma

ME Maria Eduarda Lavocat

A Universidade de Brasília (UnB) abriu edital para Transferência Facultativa (TF) e Portador de Diploma de Curso Superior (DCS). O processo seletivo busca candidatos que foram avaliados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2016 e 2023 para preencher vagas disponíveis em seus cursos de graduação.



A seleção é direcionada a estudantes já matriculados em outras instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, no Brasil ou no exterior, que desejam transferir seus estudos para a UnB. Além disso, é aberta a indivíduos que já completaram uma graduação anteriormente e buscam iniciar um novo curso.

O edital será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições estarão abertas de 17 de junho a 4 de julho no site do Cebraspe, mediante pagamento de uma taxa de R$ 125.

O processo seletivo terá duas etapas. A primeira selecionará candidatos de acordo com a modalidade de ingresso, campus, turno e curso de preferência, baseando-se no melhor desempenho no Enem dos últimos oito anos (2016 a 2023), conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A segunda etapa consistirá na análise dos documentos especificados no regulamento.

