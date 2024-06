Greve na educação: professores da UFRPE aprovam fim de paralisação em 1º/7

Em greve há 52 dias, os professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) anunciaram o fim da greve e a volta aos trabalhos no dia 1º de julho. A decisão foi tomada na quarta-feira (19/6), após votação na assembleia do Associação dos Docentes da UFPE (Adufepe). Ao todo, foram 69 votos favoráveis ao fim da paralisação, oito contrários e uma abstenção.

Durante a assembleia, os docentes classificaram como "avanços" as posições do governo em notar o direito ao Reconhecimento dos Saberes e Competências (RSC) de aposentados e a revogação da portaria nº 983, de 2020, que aumentava a carga horária mínima semanal dos professores.

Greve acaba na UFSC

A paralisação também terminou entre os professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A decisão ocorreu após assembleia realizada na segunda-feira (17/6). No total, foram 206 votos favoráveis, 25 contrários e seis abstenções. Embora os professores da UFSC tenham indicado retorno à sala de aula, os técnicos universitários ainda estão em greve.



"Foram 40 dias de greve, com ampla adesão e participação dos professores nas assembleias e atividades de mobilização, acompanhando a greve nacional docente , que reúne 62 Universidades Federais, bem como a greve dos técnico-administrativos e dos servidores federais dos Institutos Federais em âmbito nacional e local, bem como dos estudantes de graduação e pós-graduação da UFSC", diz comunicado do Comando Local de Greve Docente da UFSC.

Perspectiva nacional

Embora duas entidades sindicais apontaram para o fim da greve dos professores federais, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) pondera que tais exemplos não configuram um término da paralisação em todo o país. "As assembleias acontecem até amanhã (21/6) e depois é que o Comando de Greve vai sistematizar as respostas", disse a assessoria de comunicação do Andes.

De acordo com a associação, as entidades ainda devem realizar assembleias e votar quais serão os próximos passos da greve. "Essa resposta (fim ou continuação da greve em caráter nacional) só devemos ter na segunda (24/6) ou na terça (25/6)", afirmou.