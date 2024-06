UnB divulga cronograma do PAS e do vestibular tradicional de 2025

CB Correio Braziliense

A divulgação das datas serve para orientar os candidatos a se organizarem para ingressar na Universidade. - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) divulga cronograma dos processos seletivos, como o do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e o vestibular tradicional para os dois semestres letivos de 2025, a lista já está divulgada para a comunidade no site: estudenaunb.unb.br. O calendário apresenta prováveis datas para a publicação dos editais de abertura e aplicação das provas.

Para o primeiro semestre de 2025, o candidato pode ingressar na UnB por meio de sete modalidades: Vestibular Tradicional; Vestibular de Libras; PAS; Vestibular Indígena; TF; DCS; e 60mais. Os editais de abertura do Vestibular Tradicional e Vestibular de Libras devem ser publicados em 30 de julho e a aplicação das provas deve ocorrer em 24 e 25 de novembro. As três etapas do PAS devem ter a divulgação dos editais de abertura em 13 de agosto, e realização das provas nos três primeiros domingos do mês de dezembro.

Para a 3ª edição do Vestibular 60+, o edital de abertura está previsto para 10 de outubro, com as provas previstas para 1º de dezembro. O processo seletivo é direcionado a participantes com 60 anos ou mais, e a avaliação é realizada por meio de prova de redação em língua portuguesa, de caráter classificatório e eliminatório.

Novos editais de abertura de TF e DCS devem ser publicados em 2 de dezembro. A TF é para discentes, matriculados em outras Instituições de Ensino Superior (IES), que desejam entrar na UnB para a continuação do mesmo curso ou equivalente. Entre os critérios para o ingresso está o cumprimento de 25% a 75% dos créditos exigidos para a conclusão do curso, e análise do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A DCS se destina a pessoas que já cursaram uma graduação em IES e a seleção é baseada no desempenho no Enem.

Já para o segundo semestre letivo de 2025, há sete formas de seleção: segunda chamada do PAS 3; Vestibular Indígena; 60mais; Vestibular para Licenciatura em Educação do Campo (Ledoc); Acesso Enem UnB; TF e DCS.

Há também as vagas disponibilizadas pela UnB em cursos de graduação de licenciatura e bacharelado, na modalidade de educação a distância, vinculado à Universidade Aberta do Brasil (UAB). Ainda não há previsão para a publicação do edital de abertura e aplicação das provas.

Para saber mais sobre as datas, acesse o site.