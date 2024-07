JG Júlia Giusti*

Morre professor da UnB José Matsuo Shimoishi, pioneiro na área de transportes - (crédito: Reprodução/ UnB)

Morreu, neste domingo (21/7), o professor aposentado José Matsuo Shimoishi, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia, da Universidade de Brasília (UnB), por neoplasia maligna do sistema nervoso central, tumor cerebral.

Graduado em engenharia civil no Instituto Mauá de Tecnologia, em 1974, mestre e doutor pela Universidade de Tóquio, de 1980 a 1986, e pós-doutor pela Universidade de Porto, em 2008, Shimoishi foi professor da Universidade de Brasília (UnB) de 1986 a 2023. Além disso, foi duas vezes Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Transportes.

De 1996 a 2010, foi o primeiro diretor do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes (Ceftru/UnB), destacando-se pelo estudo de soluções de aprimoramento dos sistemas de transportes nas cidades brasileiras. O professor realizou diversos projetos e cursos em cooperação com Detran/DF, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes, Infraero e outros órgãos públicos, além de empresas da iniciativa privada e também parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).

O velório será nesta terça-feira (23/7), às 10h, no Cemitério Campo da Esperança, Capela 2. Depois, a cremação será às 14h30 no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás.