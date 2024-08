UnB abre matriculas para oito cursos de idioma

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Prédio da Reitoria da UnB - (crédito: Beto Monteiro Ascom GRE)

A Universidade de Brasília (UnB) abriu as matrículas para o programa UnB Idiomas, com inscrições até 26 de agosto para os cursos regulares do segundo semestre. Os idiomas oferecidos são: inglês, francês, espanhol, italiano, japonês, chines (madarim), árabe e alemão. As aulas terão início a partir do dia 2 de setembro, nas modalidades remoto e presencial, no campus Darcy Ribeiro.

Podem se matricular alunos, professores e servidores da universidade, assim como interessados da comunidade externa, com mais de 18 anos. As matrículas são realizadas no Portal do Aluno e os preços variam de acordo com o curso e o tipo de vínculo com a instituição.

O teste de nivelamento é agendado pelo site www.unbidiomas.unb.br e os testes serão aplicados a partir de 5 de agosto, com taxa de R$ 50. Para solicitação de bolsa, servidores devem acessar o site www.capacitacao.unb.br/unb-idiomas.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues