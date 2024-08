Ao vivo: Andifes promove debate sobre promoção da igualdade étnico-racial

CB Correio Braziliense

Reunião da Andifes começa às 14h e vai até às 17h30. - (crédito: Divulgação)

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) promove, nessa quarta-feira (21), das 14h às 17h30, uma reunião temática sobre “Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-racial”, como parte da 174ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, na sede da entidade, em Brasília. A primeira mesa de discussão, às 14h, abordará as Políticas de Promoção da Igualdade Étnica, sob a mediação da reitora Isabela Andrade, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Para assistir a reunião ao vivo, acesse canal YouTube da Andifes.

A Andifes convidou para o debate pesquisadores atuantes nessas áreas, representantes dos ministérios da Educação (MEC) e da Igualdade Racial (MIR), e de comissões de heteroidentificação das universidades federais. Os especialistas convidados são o presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rodrigo Ednilson de Jesus, e o pesquisador e pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Adilson Pereira.

No próximo debate, às 15h45, o tema será sobre a atuação das comissões de heteroidentificação das universidades federais. Esse bloco será mediado pela reitora Joana Angélica Guimarães da Luz, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), e reunirá o assessor de gabinete da SECADI do MEC, Cleber Santos Vieira, e a titular da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação ao Racismo do Ministério da Igualdade Racial (MIR), Márcia Lima, além de representantes da DIPPES, vinculada à SESu do MEC.