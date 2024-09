LC Lara Costa*

Reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, aumentou para R$ 700 todas as bolsas de assistência estudantil. Os benefícios, agora, têm o mesmo valor das bolsas de extensão, iniciação científica e monitoria. O auxílio-transporte passa para R$ 400, o que representa 100% de aumento para os estudantes de licenciatura em educação do campo (LEDOC) e 33% para os demais. Os estudantes ainda podem acumular com bolsas acadêmicas.

"Ao longo da nossa gestão, mesmo com inúmeros cortes orçamentários nos governos anteriores e na pandemia, conseguimos melhorar as condições acadêmicas e administrativas da universidade, sempre priorizando as pessoas. O atual governo federal tem permitido a redução das desigualdades, com a melhoria gradativa do orçamento das universidades. Muito nos orgulha ter criado vários auxílios e ter promovido aumento no valor e na quantidade de todos os auxílios e bolsas, em um grande esforço institucional", diz a reitora em postagem do Instagram.

Na publicação, ela também parabenizou o Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO) e o Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) "pelo excelente trabalho realizado, com responsabilidade, planejamento e olhar cuidadoso para quem mais precisa". Além disso, agradeceu a comissão do Conselho de Administração (CAD) por ter acompanhado a execução dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá