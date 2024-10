Estude na França: agência abre processo seletivo para o ano de 2025

CB Correio Braziliense

Envio dos documentos ocorre de 15 de dezembro a 20 de janeiro de 2025 - (crédito: Crédito: Divulgação / Campus France Brasil)

A Campus France Brasil está com candidaturas abertas para brasileiros e estrangeiros que desejam estudar na França, em 2025. A plataforma virtual oferece a oportunidade de escolher entre diversos cursos, em instituições públicas e privadas, facilitando o processo de admissão.



Os custos para estudar em uma universidade da França são um dos mais baixos da Europa. Além disso, o governo francês disponibiliza diferentes dispositivos que oferecem uma ajuda de custo ou benefícios para auxiliar o orçamento do estudante internacional. O visto de estudante permite o trabalho até uma carga horária máxima de 20 horas semanais.

A agência disponibiliza, também, ofertas para o programa de bolsas de estudo que podem ser consultadas no site: https://shre.ink/guvd .



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem apresentar um documento eletrônico com informações detalhadas sobre seu percurso acadêmico e profissional, uma carta de motivação e um teste de línguas. As opções de ingresso incluem o primeiro ano da graduação, transferência acadêmica para o segundo ou terceiro ano de formação, e a pós-graduação francesa: o diploma de Master. A data limite para o envio dos documentos varia entre 15 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, dependendo do tipo de projeto.



Para mais informações sobre a quantidade de cursos que podem ser indicados, o calendário e o processo de candidatura estão disponíveis aqui: https://shre.ink/guvT .