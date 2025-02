CB Correio Braziliense

Fies 1/2025: está aberta a convocação da lista de espera - (crédito: José Cruz/Agência Brasi)

A convocação dos candidatos pré-selecionados para lista de espera do processo seletivo do primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai até 9 de abril. A complementação da inscrição deve ser feita na página do Fies Seleção em até três dias úteis, contados do dia subsequente à data de sua convocação, pelo site.

Após essa etapa, em até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição, o estudante pré-selecionado deverá validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da sua instituição de ensino superior, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida.

Depois, será a vez de validar a documentação exigida pelo agente financeiro (banco). O prazo para essa etapa é de até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil subsequente à data do reconhecimento da inscrição pela CPSA. Após obter a aprovação pelo agente financeiro, o estudante poderá formalizar a contratação do financiamento.

Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) oferta mais de 112 mil vagas, dessas, 67.301 foram ofertadas agora, para o primeiro semestre. As demais vagas serão oferecidas para o segundo semestre, inclusive aquelas eventualmente não preenchidas após o fim da convocação por meio da lista de espera, que é a última etapa do processo seletivo do primeiro semestre.

O candidato pré-selecionado que for reprovado e não conseguir ingresso em turma no período inicial do curso continuará concorrendo em lista de espera. Além disso, o estudante ainda poderá ser pré-selecionado na hipótese de existência de vaga em alguma das suas outras opções, respeitadas a prioridade indicada no momento da inscrição e a ordem de classificação.