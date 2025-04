Últimos dias para se inscrever no processo seletivo 60+ da UnB

JC Júlia Christine

Processo Seletivo para preenchimento de vagas extraordinárias destinadas às Pessoas Idosas nos Cursos de Graduação. - (crédito: Luis Gustavo Prado/Secom Unb)

Os interessados em participar do processo seletivo para o preenchimento de vagas extraordinárias destinadas a pessoas idosas têm até 25 de abril para confirmar a participação, de forma gratuita, pelo portal do Cebraspe.

A seleção, que oferta 215 vagas, é para o ingresso nos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB), no segundo semestre letivo de 2025, nos Câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados locais para a realização do procedimento de inscrição, incluindo o Edifício Sede do Cebraspe e o Decanato de Ensino de Graduação (DEG), no câmpus Darcy Ribeiro.

A seleção será realizada por meio de uma prova de redação em Língua Portuguesa, prevista para 8 de junho de 2025, no Distrito Federal. O resultado final do processo seletivo e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstos para 15 de julho de 2025.

Considera-se pessoa idosa a que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o primeiro dia do registro acadêmico.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá