Hayek Global College organiza torneio de inovação na Asa Norte

CB Correio Braziliense

A instituição é localizada no Condomínio Ion – SGAN Q 601, Bloco H, Asa Norte - (crédito: Hayek Global College / Reprodução)

A NextGen Systems Challenge será um torneio de inovação organizado pela Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília, e contará com o apoio da SUNY Alfred State University, universidade destaque na área de tecnologia em Nova York.

O desafio ocorrerá, presencialmente, de 10 e 17 de maio, na sede da Hayek no condomínio Ion, na Asa Norte. Os participantes precisam ter nível avançado de inglês e não podem ter mais de 22 anos. As inscrições podem ser feitas até 10/5 por meio do link https://bit.ly/3YYdqkg, mediante pagamento da taxa de R$ 100.

A competição será liderada por Evan Enke, coordenador do curso de tecnologia da informação na Alfred State. "Ele irá conduzir uma atividade criativa e divertida com os nossos estudantes. O objetivo é descobrir talentos aqui no Brasil que possam integrar o movimento tecnológico que está ganhando força com a inteligência artificial e as inovações mais modernas do mundo digital”, explica Edison Agatti, diretor-executivo da Hayek.

No primeiro dia do desafio (10/5), os participantes serão organizados em equipes e terão uma semana para resolver um problema fornecido pelos organizadores. Somente em 17 de maio cada grupo apresentará a solução do desafio para uma banca de jurados. Todos os participantes receberão um prêmio de participação, porém a equipe campeã receberá R$ 2 mil e a vice-campeã, R$ 2 mil.