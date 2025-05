UnDF abre vagas para três novos cursos; inscrições até 18/5

JC Júlia Christine*

"O nosso objetivo institucional é fortalecer a educação pública superior distrital", destaca João Felipe de Souza, presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo para o Ingresso de Estudantes (COPSIE). - (crédito: Divulgação)

A principal novidade do edital do Processo Seletivo Estudantil da UnDF 2025, publicado em 30 de abril, é a inclusão de três novos cursos: psicologia, nutrição e economia. Com eles, a instituição passa a oferecer 17 graduações, entre licenciaturas, bacharelados e cursos tecnológicos. A inscrição é gratuita e poderá ser feita exclusivamente pelo site https://l1nk.dev/mYOcH , no período de 3 a 18 de maio.

Assim como em edições anteriores, a seleção dos candidatos será realizada com base na nota de uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo elas: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. A escolha da edição é livre e ficará a critério do candidato.

Todos os candidatos serão inicialmente classificados pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio na modalidade de ampla concorrência. Aqueles que não obtiverem pontuação suficiente para essa modalidade, mas que se enquadram nos critérios de cotas, passarão a concorrer às vagas reservadas

As 740 vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos: pedagogia, matemática, engenharia de software, sistemas de informação, gestão ambiental, produção cultural, serviço social, gestão pública, gestão da tecnologia da informação, letras-inglês, Atuação Cênica, Letras-Português, Dança, Ciência da Computação, Psicologia, Nutrição e Economia.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues