UDF oferece plantão para orientar o contribuinte na declaração do Imposto de Renda

Os atendimentos presenciais ocorrem todos os dias da semana das 18h30 às 19h30, por ordem de chegada, no Edifício sede do Centro Universitário UDF – 1º andar - na 704/904 sul, Conjunto A – Asa Sul – Brasília-DF. - (crédito: UDF / Reprodução)

O Centro Universidade do Distrito Federal (UDF) está oferecndo, até 30 de maio, o Plantão Fiscal 2025, para ajudar o contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda. O serviço é oferecido por alunos e professores do curso de ciências contábeis, com o suporte do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e parceria técnica da Receita Federal. Os atendimentos ocorrem de forma presencial, todos os dias da semana, das 18h30 às 19h30, e on-line por meio do e-mail: naf@udf.edu.br, que deve ser preenchido com o título “Imposto de Renda Pessoa Física”.

O projeto é voltado para público alvo de pessoa física, com renda mensal de até R$ 5 mil, empregador doméstico e microempreendedor individual. Apesar da gratuidade do serviço, os participantes são estimulados a destinar parte do imposto devido aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) e dos Direitos da Pessoa Idosa (FDPI), principalmente, em casos em que o cliente for beneficiado pelo sistema de “deduções legais” da tributação do Imposto de Renda.

Deypson Carvalho, coordenador adjunto do curso de ciências contábeis e do NAF, explica que o próprio programa da Receita Federal permite ao contribuinte escolher a forma de destinação do valor contribuído, seja federal, estadual ou municipal.

“No caso de fundos estaduais ou municipais, o próprio contribuinte deverá indicar o número do CNPJ da entidade na declaração. É importante destacar que o estímulo é uma iniciativa para promover a educação fiscal e não fará com que o contribuinte pague mais imposto ou tenha a sua restituição diminuída. É um direito de todo contribuinte que paga imposto de renda poder escolher a destinação de parte do tributo devido sem nenhum ônus tributário adicional” explica o professor responsável.

Para o preenchimento da declaração é necessário anexar os seguintes documentos: