Portal de educação promove primeiro simulado gratuito para o Ename

O Enamed é a nova prova do MEC que busca juntar as funções do Enade e do Enare. - (crédito: Afya / Reprodução )

A Afya, portal de educação e soluções médicas, organiza no período de 9 a 11 de maio o Simulado Nacional Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), a nova avaliação do Ministério da Educação (MEC). O simulado, voltado a médicos formados e estudantes de medicina de todo o país, faz parte do Intensivo Enamed, curso da Afya para o novo exame. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da plataforma Medcel, onde a prova será aplicada: https://info.medcel.com.br/simulado-enamed/.

Ao se inscrever, o participante terá acesso a um canal de comunicação no WhatsApp para receber atualizações sobre o Enamed. Na segunda-feira (12), após a aplicação da prova, será realizada uma transmissão ao vivo para correção das questões. A Afya propõe prêmios para os 10 primeiros colocados, que vão de aparelhos Mac a bolsas de estudos do preparatório Enamed.

O lançamento do intensivo Enamed busca capacitar os estudantes de medicina para a prova, que tem previsão para ser aplicada em outubro. O curso contará com vídeos, quiz, banco de questões, para preparar o aluno para o exame nacional, que agora também pode ser utilizado como ingresso de residência, por meio do sistema do antigo Enare (Exame Nacional de Residência).