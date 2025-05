Instituições do DF oferecem serviços à comunidade; conheça quais são esses atendimentos

CB Correio Braziliense

Instituições de ensino superior do Distrito Federal prestam serviços diversos à comunidade, geralmente como parte do processo educacional dos alunos. São atendimentos de saúde, pedagógico, psicológico e até plantão fiscal para ajudar os contribuintes a preencher a declaração do Imposto de Renda. Listamos alguns desses serviços, com o tipo de acesso, horário, preço e forma de agendamento

Serviços ofertados pelo CEUB:

Saúde LGBTQIA +: da inclusão à alimentação

O Centro Universitário de Brasília oferece atendimento nutricional à comunidade LGBTQIA + por meio do projeto de extensão “Saúde LGBTQIA +: da inclusão à alimentação” do curso de nutrição.

O projeto abraça toda a comunidade, mas com atenções específicas a quem está no processo de transição de gênero. O participante recebe um acompanhamento a longo prazo, incluindo suporte nutricional, suplementação alimentar e um planejamento dietético personalizado. O atendimento nutricional ocorre no Centro de Atendimento a Comunidade do CEUB (CAC) e inclui: anamnese, avaliação antropométrica, com medição de peso, altura, circunferências corporais, dobras cutâneas e bioimpedância elétrica.

A iniciativa também conta com rodas de conversa, oficinas culinárias e ações educativas que buscam incentivar a autonomia alimentar com práticas e hábitos saudáveis para ajudar de forma leve na prevenção e tratamento dos transtornos alimentares e também na aceitação corporal de cada indivíduo.

Em estudos feitos pela revista científica Current Opinion in Psychiatry, 10,5% dos homens trans e 8,1% das mulheres trans no mundo relataram ter sido diagnosticados com transtorno alimentar ao longo da vida, o que reforça a necessidade de projetos voltados a esse público.

O atendimento ocorre no Edifício União - SCS Quadra 01, Ed. União, 1° Andar. Com horário de consulta sendo segunda-feira, das 18h às 22h. Para mais informações e marcação de consultas, ligue para (61) 3966-1660.

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

O Ceub oferece atendimento jurídico gratuito à população do Distrito Federal, por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). O projeto atende nas áreas de direito penal, administrativo, cível, família, sucessões, consumidor, trabalhista e previdenciária. Com o atendimento voltado à conciliação e mediação, sendo oferecido no Câmpus Asa Norte.

O NPJ funciona em parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) e o Tribunal Regional Federal (TRF), atuando em todas as instâncias. Com pilares distintos, os serviços jurídicos oferecidos contemplam a Conciliação Pré-Processual e Assistência Jurídica no geral.

O Serviço de Assistência Jurídica conta com postos de atendimento nos fóruns de Brasília (Juri), Taguatinga, Ceilândia, Guará, Paranoá, Justiça Federal (previdenciário), STJ, Vara de Execuções Penal - VEP (fórum Mirabete). O núcleo do NPJ também possui a central trabalhista, central penal e conciliação e mediação e recursal, no Câmpus da Asa Norte.

E a Conciliação pré-processual é uma alternativa ideal para solucionar um conflito sem custos e de maneira rápida, entre as causas cíveis que podem ser negociadas por meio da conciliação, como cobranças de valores, problemas com empresas de telefonia, bancos e companhias aéreas, acidentes de trânsito e questões de vizinhança. Também é possível a conciliação de processos já em andamento.

O atendimento é realizado no Centro de Atendimento à Comunidade do Ceub na Asa Norte, com horário de funcionamento das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

Atendimento médico ambulatorial

O Ceub também oferece atendimento médico ambulatorial para a comunidade do Distrito Federal, com atendimentos nas seguintes especialidades médicas: clínica geral, reumatologia, psiquiatria, cardiologia, geriatria e ginecologia/obstetrícia. Os atendimentos são realizados por uma equipe com médicos professores, orientadores de práticas e estagiários do curso de medicina.

As consultas ocorrem no Edifício União - SCS Quadra 01- 12º andar de segunda a sexta das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 e custam R$ 40,00 e são marcadas por meio de agendamento, ligando para (61) 3966-1660.

Serviços prestados pela UDF:

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF):

O Centro Universitário do Distrito Federal oferece o serviço de Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) para quem precisa recorrer à ajuda de um especialista na área contábil-fiscal, oferecendo consultoria a microempreendedores individuais, empregadores domésticos e população em geral. Também dispõe de ajuda a quem precisar preencher, gerar e transmitir a declaração anual do Imposto de Renda.

O atendimento ocorre na SEP/SUL EQ. 704/904, Conj. A, entre os dois pavilhões sul do Câmpus Sede. Agendamento via telefone (61) 3704-8845 ou 3704-8847 com horários disponíveis terça e quinta-feira das 18h30 às 19h15.

Atendimento Psicológico:

A UDF oferece sessões de plantão psicológico, psicoterapia infantil e os serviços psicológicos voltados a adolescentes, adultos, idosos, casais e famílias, que são conduzidos por estudantes do curso de psicologia em formação e supervisionados por seus professores.

O atendimento ocorre na SGAS 903 Bloco D lote 79, câmpus 4R. Agendamento via telefone (61) 3225-7724 ou 99983-7555, com horários disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado, das 8h às 12h.

Clínica-escola de Medicina Veterinária:

A UDF oferece a Clínica-escola de medicina veterinária, onde os alunos do curso realizam atendimentos aos animais de estimação da comunidade, sob supervisão de uma equipe de médicos veterinários. O projeto oferece consulta geral de cães e gatos, procedimentos clínicos gerais, exames de imagens ultrassom e RAIO-X de cães e gatos, exames laboratoriais, análises clínicas (hemograma, bioquímicos, urinálise e parasitologia) e clínica cirúrgica de pequenos animais (castração e cirurgias baixa complexidade).

O atendimento ocorre na SGAS 903 Bloco D lote 79, Câmpus 4R. Agendamento via telefone (61) 99981-1841 ou pelo formulário do link: https://forms.office.com/r/tNz3EDKiAB com horários disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 21h30.

Clínica-escola de Odontologia:

A UDF oferece a clínica-escola de odontologia, onde os estudantes de odontologia em atividades clínicas de formação realizam o atendimento supervisionados pelos professores. Os serviços oferecidos são: dentística (restaurações), endodontia (canal), saúde coletiva, periodontia e próteses (fixas e removíveis).

O atendimento ocorre na SEP/SUL EQ. 704/904, Conj. A, Subsolo do câmpus sede. Agendamento via email clinica.odontologia@udf.edu.br, com horários disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 22h.

Clínica-escola de Fisioterapia:

A UDF oferece a Clínica-escola de Fisioterapia, com o atendimento realizado pelos alunos, com supervisão de especialistas da área e docentes. O projeto dispõe de atendimentos nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, hidroterapia, dermatologia e saúde da mulher e do homem.

O atendimento ocorre na SEP/SUL EQ 704/904 Conj.A, Brasília. Agendamento via telefone (61) 3704-8844 com horários disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ):

No Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) os alunos atendem a comunidade gratuitamente, sob supervisão de professores, para tirar dúvidas, marcar audiências, analisar processos e petições, ajuizar ações e atuar na resolução de conflitos de interesse, nas áreas cível, penal, previdenciária e trabalhista.

O agendamento é feito pelos telefones a seguir:

Atuação: Direito do Trabalho

Localização: Centro Universitário UDF – Ed. Sede, sala T25.

Contato: (61) 3704-8825

Atuação: Direito criminal e cível

Localização: Fórum de Brasília, anexo II – 2° andar.

Contato: (61) 3344-0447/ 3103-6922

Atuação: Direito criminal e cível

Localização: Fórum do Paranoá, Quadra 3, área especial.

Contato: (61) 3103-2216

Atuação: Direito criminal e cível

Localização: Fórum do Juizado Especial de Brasília

Contato: (61) 99981-5671

Atuação: Direito criminal, previdenciário e cível

Localização: Juizado Especial Federal – SEPN 510, Bloco C, Lote 8 Ed. Cabo Frio.

Contato: (61) 3521-3521

Atuação: Direito cível

Localização: Setor Comercial Norte, Quadra 01, Lote G, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 01, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Serviços oferecidos pela Uniceplac:

Atendimento Psicológico

O Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (Uniceplac) oferece psicoterapia individual, psicoterapia infantil e psicologia em grupo.

O atendimento ocorre na CIEPSI, 2º andar, Bloco A, campus do Uniceplac. Agendamento via formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jMNrXno46BeUs5EFfgMMd0D

WEV2pw5b-2w0R42lM8m_Q1w/viewform. De segunda a sexta, das 8h às 22h.

Atendimento Veterinário

A faculdade de veterinária do Uniceplac também oferece serviço para animais domésticos, por meio de consulta de clínica geral, exames, vacinas e cirurgias para cães e gatos. Os atendimentos dos pets são realizados no câmpus Uniceplac, por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 8h às 11h; das 14h às 17h e das 18h às 21h, não é necessário realizar agendamento.

Atendimento Odontológico

A clínica de odontopediatria oferece atendimento gratuito para gestantes e recém-nascidos e crianças de até 11 anos. O serviço é realizado na Clínica Odontológica e o agendamento deve ser feito pelo telefone: (61) 3035-7561.

A clínica odontológica também oferta atendimento gratuito ao público comunitário, mas o agendamento deve ser feito nos meses de fevereiro e agosto, pelo telefone: (61) 3035-7561.

Atendimento Nutricional

É ofertado no período noturno atendimento nutricional gratuito. O acompanhamento é para todas as faixas etárias, praticantes de atividades físicas e pacientes com patologias como diabetes, dislipidemias e hipertensão. As consultas acontecem no período da noite, nos ambulatórios do bloco C do câmpus do Uniceplac, e o agendamento pode ser feito pelo telefone: (61) 99697-4486.

Atendimento da Saúde do Público Geral

O curso de enfermagem oferece os seguintes atendimentos: saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de recém-nascidos, prematuros e crianças; saúde do idoso: avaliação geriátrica ampla; saúde mental: acolhimento e plano terapêutico singular; e saúde do adulto: prevenção, controle e acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis.As consultas ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h, agendamentos e mais informações podem ser encontrados pelo número de whatsapp: 61 99625-4598

Alfabetização de Jovens e Adultos

A faculdade de pedagogia da Uniceplac oferta o programa de alfabetização de jovens e adultos, as aulas ocorrem às quintas-feiras, das 16h30 às 18h30, na brinquedoteca na faculdade, localizada no 1° andar do bloco B, as inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/GezoVdotXFNJNemK9

Atendimento Fisioterápico

Esse atendimento fisioterápico ocorre, de forma gratuita, no centro de práticas do Uniceplac, no período matutino são aplicados oterapia cardiorrespiratória e ortopedia e, à noite, são oferecidos neuropediatria, neuro adulto, uroginecologia e ortopedia. As inscrições podem ser feitas pelo número de telefone: (61) 3035-3940

Atendimento médico (ambulatório Geral)

É feito atendimento ambulatório geral, no Bloco C do câmpus Uniceplac das áreas de: cirurgia, clínica médica, ginecologia, nefrologia, otorrino, pediatria, pneumologia, psiquiatria, urologia, gastro, oftalmo, endócrino. A consulta é feita mediante agendamento, por meio dos números: (61) 3035-7565 / (61) 99625-4598

Declaração do Imposto de Renda

O curso de Ciências Contábeis do Uniceplac, em parceria com a Receita Federal, oferece atendimento para auxiliar o contribuinte na declaração do imposto de renda, além dos serviços de: cadastro de pessoas físicas, cadastro nacional de pessoa jurídica, malha fiscal e atendimento às entidades sem fins lucrativos. Os atendimentos são realizados toda quarta-feira, no Bloco E/F, Sala 320, das 14h às 20h. O agendamento deve ser realizado pelo whatsapp: (61) 98135-4668. Mais informações podem ser obtidas por meio do link: https://www.uniceplac.edu.br/comunidades/

Serviços ofertados pela UCB:

Atendimento psicológico

O Centro de Formação em Psicologia Aplicada (CEFPA) da UCB está com inscrições abertas para três modalidades: terapia de casal, atendimento a mulheres com 18 anos ou mais e mães atípicas. As inscrições são feitas presencialmente no bloco M, sala M-008, no Câmpus Taguatinga. As dúvidas podem ser tiradas pelos números de WhatsApp: (61) 99267-0473. Telefones: (61)3356-9328 (Taguatinga) e (61)3356-9328 (Ceilândia).

Clínica veterinária

A CatólicaVet, clínica-escola de Medicina Veterinária da UCB, atende cães, gatos e pets não convencionais como coelhos, porquinho da índia, aves e hamsters. O agendamento não é necessário e a taxa é cobrada de acordo com o procedimento realizado no ato da consulta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 21h (exceto feriados e finais de semana), no bloco P da Universidade. Mais informações pelo WhatsApp (61) 3356-9262.

Nutrição

A Clínica-escola de Nutrição (CNUT) oferece acompanhamento nutricional para atletas de alto rendimento, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, reeducação alimentar e outros grupos. Telefone (61) 3356-9338

Fisioterapia

A clínica terá serviços de fisioterapia do trabalho, acupuntura, reabilitação pós-covid, doenças do aparelho locomotor, de fisioterapia desportiva, de dermatofuncional e neurofuncional adulto, entre outros. Telefone 3356-9141 ou pelo WhatsApp 98598-5031

Odontologia

Serão realizados exames radiográficos, extração dentária, cirurgias periodontais, biópsias, restaurações, tratamento endodôntico, tratamento periodontal e reabilitação protética, além de educação em saúde bucal e outros atendimentos. Telefones: 3356-9760 / 3356-9603

Ambulatório médico

O Centro Integrado Ambulatorial (CIA) atenderá a população em diversas especialidades médicas, como cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, infectologia, obstetrícia / pós-parto, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria. Telefones (61) 3356-9107 ou (61) 3356-9108.

Alfabetização cidadã

O Projeto Alfabetização Cidadã (PAC) atenderá pessoas jovens, adultas e idosas que não foram alfabetizadas. Pessoas que possuem vulnerabilidade social, desamparo, carências de diversas instâncias e, portanto, não possuem apoio para iniciar e dar continuidade à vida acadêmica. As atividades de alfabetização acontecem, tanto na UCB, quanto em várias comunidades do Distrito Federal. Telefones: (61) 3356-9032 ou (61) 3356-9636.

Alfabetização Digital

O Projeto Alfabetização Cidadã Digital (PAC-Digital) ensinará pessoas idosas a usar smartphones e computadores. Os alunos aprenderão programas úteis, como o Word e Excel. Saberá como navegar na internet, além de aprender como se proteger de golpes digitais, fake News e desinformação. Telefones: (61) 3356-9032 ou (61) 3356-9636.

Português para migrantes e refugiados

O projeto oferecerá aulas gratuitas para migrantes e refugiados. O Projeto é relevante, porque utiliza o Português como língua de acolhimento para migrantes e refugiados de vários países que buscam, no Distrito Federal, melhores condições de vida, além de proporcionar o certificado de proficiência em Língua Portuguesa que é uma das exigências da Polícia Federal para que os migrantes e refugiados possam dar entrada em seu processo de naturalização. Telefones: (61) 3356-9032 ou (61) 3356-9636.

Centro de convivência do idoso – CCI

Centro de Convivência do Idoso (CCI) oportuniza aos idosos da comunidade, atividades físicas e ocupacionais, além de possibilitar a participação em oficinas de aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades, interagindo com os professores, estudantes e voluntários da universidade e fora da universidade. As ações desenvolvidas pelo projeto envolvem: atividades físicas, oficinas de artes, nutrição, gastronomia e artesanato, visando a saúde e o bem-estar dos idosos, além da Feira de Artesanato com produtos confeccionados pelas idosas que acontece no período de uma semana por mês. Telefones: (61) 3356-9032 ou (61) 3356-9636.

Clube de Xadrez

O clube de Xadrez funciona nos câmpus de Taguatinga e de Ceilândia. É aberto a pessoas de todas as idades, com ou sem experiência no esporte. A UCB organiza torneios regularmente, abertos para membros do clube e para o público externo. Para informações, ligue Telefones: (61) 3356-9032 ou (61) 3356-9636.

Serviços ofertados pela UnB:

Devido à greve dos servidores técnicos da Universidade de Brasília, a apuração dos projetos sediados pela UnB foi prejudicada, já que o Decanato de Extensão ainda não liberou a lista atualizada dos programas e projetos da Rede de Polos de Extensão da UnB. A seguir segue a lista de projetos que não tiveram a apuração prejudica, e o endereço para obtenção dos editais anteriores do Decanato de Extensão: https://dex.unb.br/normasrepe/category/330-catalogos-repe

Hospital Universitário de Brasília

O HUB-UnB oferta à população ações e serviços de média e alta complexidade, com atendimento em 49 especialidades médicas (clínicas e cirúrgicas) e multiprofissionais, como psicologia, terapia ocupacional e nutrição, além de urgência e emergência e tratamento intensivo. O acesso a esses serviços se dá por meio do Complexo Regulador do Distrito Federal, órgão da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), que tem a missão de organizar o acesso dos pacientes aos atendimentos ambulatorial (consultas), hospitalar (internação), terapia Intensiva (UTI) e urgência e emergência (pronto-socorro) disponíveis na rede de saúde pública do DF.

São 49 especialidades Exames laboratoriais e de imagem Cirurgias em 17 especialidades Hemodinâmica: cateterismo, angioplastia, angiografias, estudo eletrofisiológico e implante de marcapassos Quimioterapia, radioterapia e diálise Internação em 17 especialidades, além de UTI adulto e neonatal rrgência e emergência em ginecologia e obstetrícia, farmácia-escola (entrega de medicamentos) urgência e emergência adulto em clínica médica com atendimento somente via regulação da SES-DF.

O atendimento ambulatorial ocorre de segunda a sexta, das 7h às 19h, os guichês de atendimento odontológico são de segunda a sexta, das 7h30 às 11h55 e 13h30 às 18h, e o serviço de entrega de medicamentos da farmácia-escola funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e 13h30 às 18h. Para o atendimento é necessário documento de identificação com foto (impresso ou digital), Formulário de solicitação da consulta ou a chave de identificação do Sistema de Regulação (SISREG)

O Hospital Universitário fica localizado na Asa Norte, na Quadra SGAN 605, Av. L2, CEP: 70840-901; Os interessados podem entrar em contato por meio do telefone da central de atendimento: (61) 2028-5000. Mais informações podem ser encontrados por meio do site: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hub-unb

Hospital-Escola Veterinário

O Hospital Veterinário da UnB atende animais de estimação e outros. São ofertados serviços de: castração, clínica cirúrgica, clínica médica, atendimento de animais de grande porte, atendimento para animais silvestres, anestesiologia, banco de sangue, cardiologia, diagnóstica e oftalmologia. O preço é variável ao serviço, e o atendimento pode ser feito por meio do link da triagem virtual: https://www.hospitalveterinario.unb.br/triagem-virtual

Projetos de Extensão:

Maria da Penha:

O Projeto Maria da Penha (PMP) Propõe-se a prestar assessoria jurídica e psicológica gratuita a mulheres em situação de violência doméstica e familiar em uma perspectiva feminista interdisciplinar, e de respeito à autonomia das mulheres. Não tem como objetivo a punição do agressor, mas o fortalecimento das mulheres em situação de vítimas para que rompam o ciclo de violência a que estão submetidas e elaborem novos projetos de vida.

Tem como premissa a compreensão da violência de gênero como um fenômeno que perpassa as relações interpessoais, familiares e sociais e de que o seu enfrentamento não se faz apenas pelo Direito ou pelo sistema judicial. Assim o PMP atua em conjunto com outras áreas do conhecimento, como a Psicologia, e procura articular-se com a comunidade, por meio de outros projetos de extensão, como o das “Promotoras Legais Populares” e com a Rede Social da Ceilândia.

O projeto coordenado pela professora Lívia Gimenes Dias da Fonseca, da Faculdade de Direito da UnB, conta com Rodas virtuais de conversa de mulheres aos sábados, das 9h às 10h30, e atendimento jurídico e psicológico presencial aos sábados, das 9h às 12h, mediante agendamento prévio pelo e-mail: mariadapenha.unb@gmail.com. Local: Núcleo de Prática Jurídica da UnB, que fica na Av Hélio Prates, St. N CNN 1 - Ceilândia, Brasília – DF (em frente à estação de metrô Ceilândia Centro), mais informações podem ser encontradas pelo instagram do projeto: instagram.com/projetomariadapenha

Variância Literária:

O projeto " Variância Literária " funciona por meio de encontros presenciais realizados no formato de rodas de leitura, debates e socialização de textos literários, considerando uma curadoria de obras clássicas e contemporâneas de autores brasileiros e internacionais. Os encontros são realizados periodicamente, geralmente uma vez por mês, envolvendo atividades de seleção participativa de textos pelos estudantes e professores, além de mediação e organização por uma equipe responsável, incluindo estudantes voluntários e professores da universidade.

Quanto à localização, as atividades acontecem preferencialmente nas cidades de Paranoá e Itapoã, em espaços que podem incluir escolas públicas e espaços não escolares parceiros, visando a integração com a comunidade local. A metodologia promove um ambiente dialógico e colaborativo, incentivando a participação ativa dos envolvidos. As atividades seguem uma programação definida no calendário do projeto e geralmente ocorrem durante o período da manhã ou tarde, de acordo com a disponibilidade das instituições parceiras e da equipe.

Os interessados podem entrar em contato com o coordenador do projeto, Lucas Moreira, por meio do endereço eletrônico: lmoreira@unb.br

Nivelamento em Estatística Matemática 2023:

O projeto de Nivelamento em Estatística Matemática é realizado de forma presencial tanto na Universidade de Brasília (UnB) quanto em escolas públicas do Distrito Federal, como Zilda Arns, Escola Classe 502 do Itapoã, CED 02 e CEM 1 do Paranoá. As atividades incluem aulas expositivas, oficinas, cursos, palestras e atividades lúdicas, que são planejadas e executadas por estudantes extensionistas, promovendo o protagonismo estudantil.

Os conteúdos abordados incluem matemática e estatística, com foco em conceitos essenciais como porcentagem, frações, população, amostra, entre outros, com o objetivo de reforçar conhecimentos básicos e apoiar o ingresso na universidade. O método envolve diversas estratégias pedagógicas, adaptadas às necessidades dos participantes, e o projeto valoriza a participação ativa dos estudantes extensionistas.

Para saber mais sobre horários e localidades disponíveis, os interessados podem entrar em contato com Lucas Moreira, coordenador do projeto, pelo endereço eletrônico: lmoreira@unb.br

Promovendo Educação Estatística 2025:

O projeto tem como objetivo promover o ensino da estatística nas escolas públicas do Distrito Federal, com foco especial nas regiões do Itapoã e Paranoá. Ele busca desenvolver o pensamento crítico dos estudantes e capacitá-los a interpretar dados e informações estatísticas presentes no cotidiano.

As ações ocorrem presencialmente em escolas públicas e na Universidade de Brasília (UnB), realizadas por estudantes e professores do Departamento de Estatística da UnB. Entre as atividades planejadas estão previstas: Oficinas de Estatística para professores, Palestras e fóruns sobre a importância da Estatística na formação cidadã, Eventos com gestores e pesquisadores da educação, Criação de conteúdos digitais e videoaulas, Monitoramento do desempenho dos alunos participantes, Encerramento com apresentação dos resultados

As ações ocorrem ao longo do ano, de abril a dezembro de 2025, em diferentes períodos: Oficinas para educadores: 15/04 a 31/05 (60h totais); Palestras: 01 a 30/06 (15h); Fóruns e eventos: Julho e Agosto (15h por mês); Criação de conteúdo multimodal: Setembro; Monitoramento de desempenho: Outubro; Encerramento e apresentação dos resultados: Dezembro. Os horários específicos de cada atividade variam de acordo com a escola ou local de realização e são informados diretamente aos participantes.

Os interessados podem encontrar mais informações por meio do instagram do projeto: @educacaoestatisticaprojeto, ou entrar em contato com o coordenador do projeto, Lucas Moreira, por e mail: lmoreira@unb.br, ou Telefone/WhatsApp: (61) 98320-401.

Educação de Jovens, Adultos e Idosos na Perspectiva da Educação Popular 2025:

O projeto Educação de Jovens, Adultos e Idosos na Perspectiva da Educação Popular 2025, tem como objetivo principal a formação de educadores populares e o fortalecimento da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) nas regiões do Paranoá e Itapoã, com base nos princípios da educação popular emancipatória, inspirada por Paulo Freire. O projeto é gratuito e voltado para: moradores do Paranoá e Itapoã, educadores populares vinculados ao Cedep e ao MEB, estudantes de pedagogia e licenciaturas e interessados(as) em contribuir com a alfabetização e educação de jovens, adultos e idosos.

É uma iniciativa de extensão universitária da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com o GENPEX (Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos e Histórico-Culturais) e com o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (CEDEP). As ações ocorrem presencialmente no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá – CEDEP, em escolas públicas do Paranoá e Itapoã e na Universidade de Brasília (UnB)

Segue a lista das datas e horários que as atividades acontecem:

Encontro de Educadores Populares e oficinas de formação 31/7

Campanha de Busca Ativa de Educandos e Educadores 31/8

Rodas de Conversa sobre Educação Popular e EJA01/6 a 30/9

Cursos de Formação em Alfabetização para estudantes da UnB 1/10 a 31/10

Semana de Leitura e Produção de Textos 1/11 a 30/11

Oficina de Letramento Matemático e Estatístico 1/8 a 30/11

Evento de Encerramento e Avaliação do Projeto 1/12 a 31/12

Observação: os encontros presenciais são planejados em horários acessíveis para trabalhadores, com ajustes conforme a disponibilidade da comunidade.

Os interessados podem entrar em contato com o coordenador do projeto, Lucas Moreira, por e mail: lmoreira@unb.br, ou Telefone/WhatsApp: (61) 98320-401

Futmanobol:

Maior polo de desenvolvimento do esporte nos últimos anos, a UnB oportuniza ao público os projetos de extensão do Futmanobol. O projeto piloto desde 2022 oferece treinos, jogos e competições abertas, bastando entrar em contato pelos canais de comunicação para conhecer e praticar a modalidade. Desde 2024 na Regional Ceilândia e 2025 no Itapoã e Paranoá há também projetos destinados a desenvolver o esporte nessas regiões específicas, promovendo práticas em aulas de educação física nas escolas e organizando torneios escolares e adultos.

Criado pelo técnico desportivo, doutorando e docente da Universidade de Brasília Cristiano Hoppe Navarro, o Futmanobol é um esporte coletivo brasiliense que pode ser considerado mais criativo e completo, ao unir jogo de pés e mãos na quadra com objetivo de marcar gols. Suas regras são projetadas para que ambos sejam usados mais ou menos igualmente, incluindo passes, dribles, chutes e fundamentos com os pés do futebol. Além disso, seguindo algumas regras, sendo a principal não segurar ou carregar a bola, podem ser utilizadas também técnicas com mãos e braços, como a manchete, o toque, a cortada e o bloqueio do vôlei, o drible quicado semelhante ao handebol, braçadas, socos e tapas, dentre recursos de outras modalidades como basquete, punhobol e futevôlei.

As práticas ocorrem às sextas, das 14h às 18h, na Quadra José Maurício Honório Filho no câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, e aos sábados, 14h às 18h na Quadra coberta do Centro de Ensino Fundamental GAN (603 Norte).

Os interessados podem encontrar mais informações por meio do instagram do projeto: @futmanobol. Contato por email: futmanobol@gmail.com, e Whatsapp do coordenador do projeto: (61) 9 9295-6776.