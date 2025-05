Lula e reitores devem discutir recomposição orçamentária de universidades

FA Francisco Artur de Lima

O governo justificou, na semana passada, que o bloqueio dessa verba teria objetivo de cumprir as regras do arcabouço fiscal - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, às 9h desta terça-feira (27/5), no Planalto, com reitores de universidades federais para discutir a recomposição orçamentária das instituições de ensino e pesquisa. O encontro, que também terá a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, ocorrerá em meio ao congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025.

O governo justificou, na semana passada, que o bloqueio dessa verba teria objetivo de cumprir as regras do arcabouço fiscal. O bloqueio provocou questionamentos da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que publicou nota que critica o contigenciamento de verbas.

"O orçamento discricionário encaminhado no Projetor de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para as universidades federais em 2025, que já era insuficiente, sofreu cortes na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Congresso Nacional", afirma trecho do comunicado da Andifes.