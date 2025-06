DAAD disponibiliza bolsas de doutorado na Alemanha

CB Correio Braziliense

As inscrições do programa vão até 3 de setembro - (crédito: Reprodução)

Está disponível nova chamada do programa DAAD de bolsas, para realização de doutorado e doutorado sanduíche na Alemanha. Para se candidatar a bolsa do programa, de 1.400 euros, os interessados podem se inscrever por meio do site: daad.org.br/doutorado até 3 de setembro. A previsão de chamada para os candidatos selecionados é a partir de outubro de 2026.

Além da bolsa mensal, os benefícios do programa incluem seguro de saúde, auxílio para passagem aérea e subsídio único para pesquisa, e dependendo da situação, o aplicante pode receber auxílio para curso preparatório de alemão, aluguel e membro familiar.

Leia também: Governo Trump suspende visto a novos estudante estrangeiros de Harvard

A proficiência da língua alemã é requerida em casos de pesquisas na área de humanas, como artes, ciências sociais e direito, mas dependendo da instituição anfitriã, o candidato pode ser aceito com bons conhecimentos de inglês. Para se informar sobre os requisitos de idioma, é necessário contato com a universidade escolhida pelo aplicante.

Para concorrer à bolsa, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15 meses na Alemanha , no momento da candidatura, e devem ter obtido o último título acadêmico há, no máximo, seis anos.