Ceilândia: Programa Jovem de Expressão abre inscrições para cursinho do Enem

O programa sediado em Ceilândia fornece diversos serviços gratuitos para jovens de 18 a 29 anos - (crédito: DIvulgação)

Estão abertas as inscrições para o cursinho gratuito do programa Jovem de Expressão, com o objetivo de preparar jovens de baixa renda para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas começam em agosto na sede do Jovem de Expressão, na EQNM 18/20, Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. Os interessados podem se candidatar até 12 de julho, por meio do formulário: https://forms.gle/ZcSfg5D8LLGrSA8Q8.

São 30 vagas disponíveis para o programa, e os candidatos serão selecionados por critério socioeconômico, com base nas respostas fornecidas no formulário de inscrição. O projeto tem como objetivo preparar jovens em vulnerabilidade social para o ingresso no ensino superior público, por meio do Enem.

O Programa Jovem de Expressão anuncia a abertura das inscrições para a 15ª edição do cursinho preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com início em , as inscrições estarão disponíveis até o dia . As aulas serão realizadas a partir presencialmente na sede do programa, localizada na EQNM 18/20, Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte.

Esse projeto visa proporcionar a jovens de baixa renda a oportunidade de se prepararem adequadamente para o Enem e, assim, aumentarem suas chances de ingresso em universidades públicas e privadas por meio das notas obtidas no exame.

O Jovem de Expressão é uma iniciativa voltada para a inclusão social e o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O programa oferece diversas atividades e cursos gratuitos visando capacitar e proporcionar novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional para os jovens da região.

Anote:

- Período de seleção: de 2 até .

- Formato das aulas: Presenciais, de a -feira, das 19h às 22h.

- Local: Programa Jovem de Expressão, EQNM 18/20, Praça do Cidadão, Ceilândia Norte.

- Vagas Disponíveis: 30 vagas.

- Critério de Seleção: Socioeconômico, com base nas respostas fornecidas no formulário de inscrição.

- Telefone/WhatsApp: (61) 3371-8923

Como Participar:

Os interessados devem realizar a inscrição para concorrer a uma vaga por meio de link: https://forms.gle/ZcSfg5D8LLGrSA8Q8. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de inscrição, considerando os critérios estabelecidos.