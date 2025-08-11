Emoção marca solenidade de formatura de bombeira em Pernambuco

CB Correio Braziliense

Pernambucana realiza o sonho de infância e ingressa no Corpo de Bombeiros Militar - (crédito: Instagram)

Determinada, Melissa Santana, 29 anos, sempre se encantou com a pompa dos desfiles do 7 de setembro, tradição que acompanhava ao lado do pai. O sonho de seguir a carreira militar, no entanto, somente se consolidou anos depois. Para torná-lo realidade, Melissa enfrentou desafios que colocaram à prova sua força física e emocional.

Ainda adolescente, ingressou na área de exatas e fez o curso técnico em eletromecânica pelo Senai, durante o ensino médio. Em seguida, começou a graduação em engenharia mecânica. Apesar de tudo, não sentia-se realizada e decidiu se dedicar aos concursos públicos. A primeira tentativa ocorreu em 2018, ao prestar concurso para a Polícia Militar de Pernambuco.

Aprovada na prova teórica, Melissa precisou perder 25 quilos em apenas quatro meses para tentar passar no Teste de Aptidão Física (TAF). Apesar do esforço, ela não alcançou o resultado necessário e foi reprovada. O obstáculo não a desanimou. Os anos seguintes trouxeram novas batalhas e, depois de perder 25 quilos para o TAF da Polícia de Pernambuco, a jovem recuperou o peso perdido e chegou a 125kg em 2021, enquanto se preparava para o concurso da PM de Alagoas.

Como se não bastasse, durante a pandemia, sofreu um grave episódio de trombose na perna esquerda e embolia pulmonar. A crise ocorreu dentro de um ônibus, a caminho do cursinho, quando sentiu um forte mal-estar. Encaminhada ao hospital, acabou internada por oito dias na UTI, com falta de ar intensa, a apenas um mês da prova. "Foi um baque. Eu estava no auge do peso e percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida", relembra.

Pouco tempo depois, Melissa deu início ao processo para cirurgia bariátrica, realizada em 2022, que resultou na perda de 56 quilos. Nesse período, foi aprovada em um concurso para agente comunitária de saúde, pela Prefeitura de Recife. A virada definitiva veio em 2023, com a posse no primeiro cargo público. Melissa aproveitou a carga horária flexível para se dedicar aos estudos, focados no grande sonho dela: ingressar na carreira militar.

Foi depois da internação na UTI que esse desejo ganhou mais força. "Senti que essa era minha vocação, uma reviravolta na minha vida, que Deus preparou para que eu pudesse viver esse propósito", conta Melissa. A primeira oportunidade surgiu com o concurso do Corpo de Bombeiros da Paraíba, para o qual foi aprovada. No entanto, quando os resultados foram divulgados, também surgiu a chance de prestar um concurso para o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, seu estado natal.

Melissa decidiu, então, apostar nos concursos de Pernambuco, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para a Polícia Militar. Aprovada em ambos, cumpriu todas as etapas com sucesso. Em 31 de julho, Melissa iniciou oficialmente a carreira como bombeira militar. "Estou muito feliz e realizada", comemora.