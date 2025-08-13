Aprovado na universidade, pai é surpreendido com homenagem da filha

Rondineli Fontela da Silva, 45 anos, passou em ciências contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina

postado em 13/08/2025 21:12 / atualizado em 13/08/2025 21:52
O pai de Ingrid abdicou dos estudos por 25 anos para sustentar a família - (crédito: arquivo pessoal)
Em comemoração ao primeiro dia de aula do pai, a jovem Ingrid Fontela, 25 anos, compartilhou pelas redes sociais uma surpresa feita ao motorista de aplicativo, Rondineli Fontela da Silva, 45 anos, celebrando a sua aprovação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFCS). No vídeo, Ingrid acompanha o pai até a faculdade, e mostra as placas e cartazes que colou no veículo anunciando a aprovação. A homenagem foi motivo de aplausos e buzinadas dos carros que passavam na rua. 

O sonho de Rondineli de cursar o ensino superior havia sido interrompido por 25 anos. Seu plano inicial era ingressar na faculdade após terminar o ensino médio e o curso técnico de auxiliar de contabilidade, no ano 2000. No entanto, aquele foi o ano em que se tornou pai, e decidiu dedicar seu tempo ao sustento da família.

Desde então, trabalhou como jornaleiro em uma banca de revistas, sempre expressando o desejo de retomar os estudos. O tempo passou, as prioridades mudaram e ele decidiu concentrar seus esforços para garantir que a filha tivesse acesso a uma boa educação e, quem sabe, conquistasse a graduação que ele não pôde ter.

Jornada à universidade

Quando Ingrid concluiu o ensino médio, Rondineli assumiu o papel de apoiar os estudos da filha: “Ele sempre dizia que os filhos são a continuidade de um sonho dos pais”, lembra a jovem. Para incentivá-la, prestou vestibular junto com ela e até convenceu a esposa a participar. Os três fizeram a prova na mesma sala e foram aprovados no vestibular e no Enem.

Entretanto, para cursar a faculdade, a família teria de se mudar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Rondineli, que sonhava morar em SC, incentivou a mudança da filha e esposa, mas permaneceu trabalhando em Porto Alegre, com planos de se juntar à família. A pandemia de Covid-19 atrasou ainda mais a ida do pai ao estado catarinense.

Pouco tempo depois da pandemia, as enchentes em Porto Alegre atrasaram os planos da família. O carro que haviam comprado para o trabalho do motorista de aplicativo foi destruído, o que forçou o pai a financiar outro veículo para, enfim, se mudar para Santa Catarina. 

Realizando o sonho

O reencontro com a faculdade veio de forma inesperada. Durante uma corrida de aplicativo, ao levar um estudante para a universidade, decidiu verificar a vaga conquistada anos antes e descobriu que, naquele dia, estava aberto o edital para reingresso de alunos que haviam trancado a matrícula. Fez o processo e garantiu o retorno para o curso de ciências contábeis na UFSC. “Por isso, a felicidade e a insistência. Ele é um ser humano dedicado, que, mesmo diante de tantos desafios, nunca desistiu ", conta a filha.

Hoje em dia, a mãe cursa Hotelaria no Instituto Federal, a filha é formada por uma universidade federal e o pai está, finalmente, realizando o sonho interrompido. Após concluir a graduação, o recém-aprovado  pensa no próximo passo: prestar concurso para a Polícia Federal.

 

