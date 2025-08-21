USP está entre as 150 melhores universidades do mundo, aponta ranking

CB Correio Braziliense

O Academic Ranking of World Universities (ARWU) apresentou, pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade de São Paulo (USP) entre as 150 primeiras colocações, e primeiro lugar entre as brasileiras. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também entraram entre as classificadas, do 401º ao 500º lugar.

São mais de 2.500 universidades avaliadas no levantamento, sendo as 100 primeiras colocadas recebendo classificação objetiva, enquanto as restantes são classificadas em blocos de 50 a 100 colocações.

A Universidade de Brasília se manteve entre a 701º e a 800º posição, assim como nos anos anteriores. Todas as 18 brasileiras que compõem a lista são universidades públicas, estaduais ou federais.

A diretora da Faculdade de Comunicação da UnB, Dione Moura, comentou sobre a classificação: “É muito bom para nós recebermos a avaliação externa, pelos rankings. Mas a educação é um processo complexo, de contínuo desenvolvimento. Sempre estamos buscando novos patamares na produção de conhecimento, visto que a universidade pública tem a missão de proporcionar educação de qualidade para todos. Com o legado deixado por Darcy Ribeiro, vamos continuar trabalhando para ter o povo brasileiro como tema e assunto principal da universidade.”

Escopo global

Harvard lidera o ranking pelo 23º ano consecutivo, seguida pela Universidade de Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). As universidades estadunidenses dominam as 10 primeiras colocações, com exceção das britânicas Universidade de Cambridge (4º lugar) e Universidade de Oxford (6º lugar).

Precursora dos rankings universitários, a ARWU é uma organização chinesa independente, que se dedica à pesquisa sobre inteligência e consulta no ensino superior. Seis parâmetros são avaliados para classificação de universidades, entre eles o número de ex-alunos e professores que ganharam Prêmios Nobel e Medalhas Fields (premiação conhecida como o “Nobel” da Matemática) e o número de artigos publicados em revistas internacionais de renome, como a Nature e Science, por exemplo.

