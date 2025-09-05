Estudantes de medicina da UFRJ celebram a diversidade em vídeo viral

CB Correio Braziliense

O futuro da medicina no Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

Juliana Cabral*

“Somos os sonhos mais lindos dos nossos ancestrais” — frase que ilustra vídeo viral para as redes sociais, feito por estudantes negros de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em estúdio de fotografia. Dançando, os jovens Allayne, 25 anos; Luís Fernando, 33; William Sena, 26; Agnes, 31; e Rodrigo, 32, apresentam as especialidades médicas que desejam seguir na carreira.

A produção foi ideia de Allayne, que, durante um ensaio com colegas de turma, gravou o vídeo de forma descontraída, que se transformou em um ato simbólico de resistência e orgulho. “Tenho muito orgulho da trajetória desses meus amigos futuros médicos e médicas formandos da UFRJ”, comenta a jovem.

“Ocupar esse espaço é muito significativo. Representa a conquista de um lugar que, historicamente, foi negado a muitos. A representatividade é essencial, pois inspira outros jovens negros a acreditarem que também podem estar na medicina e transforma a forma como a sociedade enxerga o futuro da saúde no Brasil, tornando-a mais inclusiva e diversa”, afirma Luís Fernando, um dos jovens participantes do vídeo.

O futuro que desejam construir



A trajetória até o jaleco branco foi marcada por inúmeros desafios. Os estudantes precisaram conciliar longas jornadas de trabalho com a rotina intensa da graduação, o que exigiu disciplina e sacrifício diário. Além disso, conquistar espaço em ambientes acadêmicos ainda pouco diversos demandou persistência coletiva e união entre eles.

Para Luís Fernando, um dos momentos mais emocionantes foi o dia em que viu o próprio nome na lista de aprovados em medicina: “Eu havia passado cinco anos estudando e trabalhando ao mesmo tempo, em uma rotina muito puxada, aquela conquista representou a realização de um grande sonho. O que mais me inspira é mostrar que, mesmo com lutas e barreiras, é possível chegar onde queremos, desde que tenhamos força e persistência. Além disso, o que mais me motiva é o ato de cuidar das pessoas, pois ser médico é, antes de tudo, um gesto de humanidade e beleza.”

“Esperamos que esse vídeo traga motivação e emoção para todas as pessoas, sejam elas futuras médicas ou não. Queremos que ele inspire quem sonha em conquistar algo grande a não desistir, mostrando que, mesmo diante dos percalços, é possível acreditar, persistir e alcançar os próprios objetivos”, diz Luís Fernando, e destaca que a medicina é, também, um meio para construção de uma sociedade mais justa e plural.

Colaborou Artur Maldaner

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá

Confira o vídeo: