Confira vagas abertas de estágio para estudantes de engenharia

Por Alice Meira — A empresa Votorantim Cimentos abriu oito vagas de estágio para estudantes que estão no último ano de graduação nos cursos de engenharia mecânica e áreas similares. Divididas em quatro fábricas da empresa, os estudantes podem aplicar para as vagas nas cidades de Vidal Ramos (SC), Laranjeiras (SE), Itaú de Minas (MG) e Sobradinho (DF). As inscrições ficam abertas até 6 de outubro,

Os participantes precisam estar com todas as disciplinas concluídas, restando apenas o estágio obrigatório na grade curricular. O estágio é presencial, com 40 horas semanais, nas áreas de operação da empresa Votorantim Cimentos.

A inscrição para participar do processo seletivo é realizada pelo site da Companhia de Estágios, por meio do link: ciadeestagios.com.br/votorantimcimentos. O início do programa está previsto para janeiro de 2026.



