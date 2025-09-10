Inep publica edital para seleção do Banco Nacional de Itens do Encceja

SS Sofia Sellani*

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) busca professores para elaborar e revisar itens das áreas avaliadas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A medida visa aumentar o número de profissionais qualificados credenciados, selecionando colaboradores para o Banco Nacional de Itens (BNI). Os professores com interesse devem realizar a inscrição a partir do dia 22/09 até 5/11 pelo endereço eletrônico: link. Confira o edital.

Os selecionados vão passar pela etapa de capacitação. Quando concluída, os docentes passam a fazer parte do banco de colaboradores. A divulgação final dos selecionados ocorrerá dia (11/02) do próximo ano.

Os requisitos para a inscrição incluem: atuação docente como servidor efetivo (concursado), ativo ou inativo, do ensino público, básico ou superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal. O professor precisa ter diploma de ensino superior e entendimentos de informática. O selecionado não pode ter vínculo com o Ministério da Educação ou outras instituições do setor.

Os convocados serão responsáveis pela elaboração e revisão de itens das áreas avaliadas pelo Encceja, tanto no ensino fundamental quanto no médio. As áreas são: ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, história e geografia.

Para o ensino médio: ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia); matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física) e ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

