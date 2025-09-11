Professores e servidores do IFB paralisaram as atividades nesta quinta-feira

SS Sofia Sellani*

Paralizacão de servidores no IFB - (crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (11/9), os servidores e professores do IFB se mobilizaram para exigir o cumprimento dos acordos negociados que pôs fim a última greve deflagrada pela categoria. Os manifestantes participaram de audiência pública comandada pela deputada Sâmia Bonfim (PSol-SP). Entre as reivindicações constam o pedido para o cumprimento do RSC — Reconhecimento de Saberes e Competências —, que reverte no ganho salarial e de carreira para os técnicos; aposentadoria de qualidade para os trabalhadores e a extinção formal para o fim do controle de frequência — “bater ponto” — dos docentes.

O Sindicato Nacional dos Servidores Federais na Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) representa professores e os técnicos do IFB. De acordo com Blenda de Oliveira, coordenadora geral docente da entidade, o descumprimento é um desrespeito com os trabalhadores da área da educação, já que a greve anterior foi mediada diante de acordos que não foram cumpridos. “Precisamos que a sociedade valorize os profissionais da educação”, afirmou a coordenadora.

Para a líder sindical, os próximos passos dependem da resposta que os servidores irão receber. No movimento, além de professores, estavam presentes técnicos-administrativos em educação (TAEs) e caravanas do país inteiro que vieram prestar apoio. O diálogo será construído também com a comunidade acadêmica e em seções sindicais.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá