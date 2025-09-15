UnB inaugura laboratório com Inteligência Artificial e supercomputadores nesta segunda (15)

AM Alice Meira*

A cerimônia de abertura do LmiSUP, realizada no Auditório da AdunB, no campus Darcy Ribeiro da UnB. - (crédito: Divulgação/UnB)

A Universidade de Brasília inaugurou, nesta segunda-feira (15), o Laboratório Multiusuário Institucional de Inteligência Artificial e Supercomputação (LmiSUP), que abriga o primeiro cluster, grupo de computadores interligados que funcionam como um único sistema, que se utiliza de IA no processamento de dados.

A nova infraestrutura permite uma série de inovações em pesquisa, já que distribui a carga de trabalho, permitindo a conclusão de tarefas complexas mais rapidamente. Esse poder de processamento permite realizar, em segundos, tarefas que levariam semanas ou meses em computadores convencionais.

Na área farmacêutica, por exemplo, será possível testar milhares de combinações de moléculas em tempo recorde, acelerando a descoberta de medicamentos. Em modelagem climática, o cluster pode processar dados em larga escala para prever cenários de eventos extremos com maior precisão. Já na pesquisa médica, viabiliza análises complexas de imagens e dados genômicos, apoiando diagnósticos mais rápidos e personalizados.

A inauguração também contou com a abertura de um edital voltado a grupos de pesquisa, ensino e inovação da UnB. O objetivo é ampliar o acesso à infraestrutura de ponta e impulsionar a produção científica e tecnológica no Brasil.