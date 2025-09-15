O impacto da inteligência artificial na humanidade: história que faz refletir

YM Yandra Martins*

Autor Luiz Cláudio Costa - (crédito: Julio Cesar da Silva Cerqueira/Divulgação)





Nesta terça-feira, às 19h, na Livraria da Travessa Brasília, ocorre o lançamento do livro “O impacto da inteligência artificial na humanidade”, com 114 páginas, trazendo uma narrativa que leva o leitor a analisar como o recurso age na sociedade e a importância de aprender a lidar com ele, de modo a transformá-lo em uma ferramenta de cooperação. Escrito pelo reitor do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), Luiz Cláudio Costa. A obra é um livro de entrada para a trilogia do autor.

Na obra, Costa fala a respeito da ética e da regulação do uso da inteligência artificial, o reitor lembra que a IA deve servir à humanidade, e não controlar. Para isso, é preciso princípios sólidos: justiça, transparência, privacidade e responsabilidade social. A partir disso, ele apresenta o personagem João, menino de 15 anos, que dialoga com a ferramenta e filósofos antigos. Ao ter contato com a IA, introduz uma série de questionamentos éticos. Portanto, ele inicia uma jornada de descobrimento a respeito das possibilidades de uso da ferramenta, mas também os limites que devem existir para uma boa utilização.

Luiz Cláudio afirma que João traduz a sociedade. Segundo o autor: “Ele representa um pouco de cada um que não entende de inteligência artificial e começa a ter contato”. Costa cita o filme lançado em 2013, escrito e dirigido por Spike Jonze, Her (Uma História de Amor) como a inspiração para criar o nome da IA presente em seu enredo, apelidada de Ella. Ao longo da narrativa, João junta-se a Ella e visita momentos históricos para a sociedade. A partir do contato com figuras históricas como Sócrates, Einstein, Gandhi e George Orwell, o menino mergulha em diversas áreas do conhecimento e reflete o impacto que a tecnologia causa na humanidade e como esses momentos influenciam no modo como ela é utilizada nos dias atuais.

Capa do livro O Impacto da Inteligência Artificial na Humanidade (foto: Divulgação/Editora Appris)

Luiz Cláudio possui ampla experiência na área da educação. Atuou por mais de 30 anos como professor, pesquisador e gestor na Universidade Federal de Viçosa. Além disso, no Ministério da Educação (MEC) foi secretário de educação superior, presidente do Inep, secretário executivo e ministro interino. Costa foi responsável por fundar o primeiro curso de graduação em Inteligência Artificial de Brasília. Para ele, sua experiência no mundo educacional e seu conhecimento acerca da IA, auxiliaram na construção da narrativa.

A obra passa a ser escrita durante a pandemia e Costa afirma a criação do Chat Gpt e os dilemas éticos relacionados a isso como um impulsionador para iniciar a escrita. Segundo ele, seu objetivo principal ao falar da inteligência artificial é democratizar o acesso à ferramenta para que todos os estudantes possam contar com esse auxílio para se desenvolver.

Para Costa, a inclusão é fundamental no que diz respeito ao acesso à tecnologia e às ferramentas tecnológicas. Segundo ele: “A tecnologia só faz sentido se for acompanhada por ações sociais, para que não cause exclusão”. Dessa forma, ele escreve o segundo capítulo da obra, que traz como tema, o papel da IA na educação do futuro, ou seja, como forma de transformar o modelo atual de ensino em algo que inclua todos, sem depender de classe social.

Segundo Luiz Cláudio, no Brasil, a IA pode e deve ser utilizada para crescimento setorizado das diversas áreas de atuação brasileira, como a ética, uso de dados, educação e saúde. Porém, ele enfatiza a necessidade de treinar e requalificar os profissionais brasileiros para que não haja perda no que diz respeito ao trabalho. Ele afirma ainda, que “não devemos deixar que esses meios nos substituam, baseado na produtividade”, por isso é necessário que a sociedade conheça a ferramenta.



