MEC abre 300 vagas gratuitas para mestrado em filosofia

As vagas são para o Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO), com 300 vagas para ingresso no período letivo de 2026-2028

Início Eu estudante Ensino superior
SS
Sofia Sellani*
postado em 16/09/2025 18:55
Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) divulga edital com 300 vagas - (crédito: Reprodução/ Instagram)
Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) divulga edital com 300 vagas - (crédito: Reprodução/ Instagram)

 

O Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) oferta 300 vagas destinadas a professores da educação básica que lecionam, ou que sejam licenciados, em  filosofia. O curso é gratuito e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026, com duração de 24 meses. As inscrições vão até 20 de outubro e podem ser realizadas pelo link, com taxa de R$ 80.

 

As vagas serão distribuídas nos 25 núcleos locais do PROF-FILO, conforme tabela abaixo: 

As 300 vagas serão distribuídas nos 25 núcleos locais do PROF-FILO
As 300 vagas serão distribuídas nos 25 núcleos locais do PROF-FILO (foto: Reprodução)


O PROF-FILO concede aos alunos concluintes o título de mestre em filosofia, com área de concentração em ensino de filosofia. O processo seletivo será único para toda a rede e realizado em todos os núcleos que ofertarem vagas. No ato da inscrição os interessados devem indicar o núcleo para o qual pretendem se candidatar.

Serão admitidos como estudantes do PROF-FILO professores da educação básica que comprovem: possuir licenciatura em qualquer área;  ministrar aulas de filosofia ou, se estiver ministrando qualquer outra disciplina, possuir licenciatura em filosofia; estar em efetivo exercício em sala de aula — preferencialmente em escola da rede pública de ensino. 

Estagiária sob supervisão de Ana Sá

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação