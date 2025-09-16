MEC abre 300 vagas gratuitas para mestrado em filosofia

SS Sofia Sellani*

Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) divulga edital com 300 vagas - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) oferta 300 vagas destinadas a professores da educação básica que lecionam, ou que sejam licenciados, em filosofia. O curso é gratuito e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026, com duração de 24 meses. As inscrições vão até 20 de outubro e podem ser realizadas pelo link, com taxa de R$ 80.

As vagas serão distribuídas nos 25 núcleos locais do PROF-FILO, conforme tabela abaixo:

As 300 vagas serão distribuídas nos 25 núcleos locais do PROF-FILO (foto: Reprodução)





O PROF-FILO concede aos alunos concluintes o título de mestre em filosofia, com área de concentração em ensino de filosofia. O processo seletivo será único para toda a rede e realizado em todos os núcleos que ofertarem vagas. No ato da inscrição os interessados devem indicar o núcleo para o qual pretendem se candidatar.

Serão admitidos como estudantes do PROF-FILO professores da educação básica que comprovem: possuir licenciatura em qualquer área; ministrar aulas de filosofia ou, se estiver ministrando qualquer outra disciplina, possuir licenciatura em filosofia; estar em efetivo exercício em sala de aula — preferencialmente em escola da rede pública de ensino.

Estagiária sob supervisão de Ana Sá