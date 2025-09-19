Seminário promove reflexões sobre os desafios da educação na próxima década

SS Sofia Sellani*

Em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), a Escola da Árvore promove seminário para a Educação Insurgente - (crédito: Reprodução/ Escola da Árvore)

A Escola da Árvore e a Universidade de Brasília (UnB) firmam parceria para promover o seminário Educação Insurgente, que ocorrerá de 15 a 18 de outubro. O evento marca os 10 anos da Escola da Árvore e propõe debates, imersões e oficinas que desafiam a visão mercantilizada da educação, reafirmando a ligação entre escola, natureza e justiça social. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Entre as atividades, destaca-se visitas imersivas à Escola da Árvore, na qual os participantes vivenciam a rotina pedagógica, com ênfase em autonomia, práticas coletivas, cultura afro-brasileira e agrofloresta orgânica — elemento-chave para a segurança alimentar da comunidade. Além disso, a programação inclui rodas de conversa e oficinas na UnB, cuja arquitetura será cenário para diálogos com intelectuais e ativistas.

O evento articula práticas pedagógicas inspiradas em justiça social, diversidade e educação com ato político, e busca práticas pautadas na ética da natureza, do movimento e da diversidade, com foco numa pedagogia emancipadora.

Para Nelson Pretto, que será um dos responsáveis pela roda de conversa “Tecnologias para o bem comum na educação: resistência contra assombrações, fantasmas e mitos digitais” , que ocorr em 17 de outubro, o debate a respeito da tecnologia digital na educação é fundamental, e esse encontro poderá trazer grandes contribuições para a educação. "A educação e a tecnologias tem uma longa estrada e é uma estrada comum”, afirmou.

Participante da roda de conversa, Nelson Pretto (foto: Acervo pessoal)

Segundo Pretto, as tecnologias sempre estiveram presentes na educação, desde o surgimento do lápis até a estrutura escolar, e, agora, é preciso trabalhar com o cenário atual — com as tecnologias digitais, que estão nas escolas.

