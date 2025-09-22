UnB retoma todas atividades após sete horas sem energia

SS Sofia Sellani* AM Alice Meira*

Câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Sofia Sellani)

A Universidade de Brasília (UnB) teve uma queda de energia na manhã desta segunda-feira (22/9). As aulas de alguns cursos foram parcialmente interrompidas, como as da Faculdade de Comunicação (FAC) e áreas como o Centro Olímpico. O problema começou às 4h30 da madrugada e foi resolvido por volta das 11h.

O impasse gerou consequências, como o cancelamento de algumas aulas que começariam às 8h. Alunos só foram informados quando chegaram ao câmpus.

Sala de aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) (foto: Sofia Sellani)

Diferentemente de outros setores, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) o impacto foi diferente. Por ter janelas e ateliês que usam a luz natural, muitos estudantes continuaram tendo aulas normalmente. Ana Júlia Costa, 18 anos, e Marina Nascimento, 18, confirmaram que a interrupção de energia não suspendeu a programação normal das aulas. “Continuamos tendo aula, já que os ateliês pegam muita luz natural”, afirmou Costa.

Com luz natural, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) continuou com programação normal (foto: Sofia Sellani)

Para Marina Nascimento, que foi alertada 10 minutos antes de entrar em sala, o prejuízo foi em relação à internet. Com a queda, a rede disponibilizada pela universidade parou de funcionar. Por ter gerador de energia próprio, o Restaurante Universitário (RU), não foi afetado.

Em nota, a UnB avisou que a empresa Neoenergia, responsável por fornecer e distribuir energia elétrica no Distrito Federal, foi acionada imediatamente a respeito da situação.

