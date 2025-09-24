Uema inaugura centro de ciência da saúde e expande formação na área

SS Sofia Sellani*

Novo prédio de Ciências da Saúde Comentador Alderico Silva - (crédito: Divulgação/ Secom Gov MA)

A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) inaugurou, nesta quarta-feira (24/9), o novo prédio de Ciências da Saúde Comendador Alderico Silva, no câmpus Caxias. A iniciativa é fortalecer a formação de profissionais de saúde no interior do estado, ampliando a infraestrutura acadêmica e rede de saúde na região dos Cocais. A obra atende mais de 200 estudantes de medicina e quase 150 de enfermagem.

A partir de 2026, a Uema passará a receber as primeiras turmas de fonoaudiologia e terapia ocupacional. A estrutura conta com 3.200 m² de área total, tendo 12 laboratórios, 13 salas de aula e um auditório climatizado com capacidade para 120 pessoas.

A universidade também inaugurou neste mês, o Centro de Ciências da Saúde (CCS) na capital São Luís, com o intuito de combater a carência de profissionais da área da saúde e ampliar a oferta de cursos de medicina e psicologia do estado. Inicialmente, serão 80 alunos por ano no curso de medicina, sendo 50% das vagas reservadas para estudantes de escolas públicas.

Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), o local possui uma clínica-escola, laboratórios avançados, consultórios e salas de simulação realística — espaços que permitirão aos alunos uma experiência prática para a formação. O projeto inclui a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que vai atender a comunidade local e funcionará como campo de estágio para os alunos do CCS.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá