UDF promove feira de profissoes para estudantes do ensino médio

CB Correio Braziliense

Alunas visitantes no Mochilão 2024 - (crédito: reprodução/ galeria Mochilão)

Por Gabriela Braz

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) promove o Mochilão, a tradicional feira das carreiras que oferece orientação profissional e experiências práticas aos alunos do ensino médio. O evento ocorre em 9 de outubro, das 8h30 às 18h, e é totalmente gratuito com retirada de ingressos pelo site.

O evento oferece oficinas, workshops e bate-papos com professores e universitários, proporcionando aos participantes uma vivência real do dia a dia de diferentes carreiras. Os visitantes terão a oportunidade de explorar laboratórios, participar de dinâmicas e conhecer de perto as estruturas acadêmicas, experimentando na prática o dia a dia de diferentes profissões

A programação inclui oficinas como: Por Dentro da Publicidade: Gravação do PodCast Filhos da Publi, do curso de publicidade; Circuito do cuidado: vivências da enfermagem do novo milênio, do curso de enfermagem; Arquitetura com mãos na massa — Oficina de maquetes físicas, do curso de arquitetura; Fórmulas e frascos — vivência Farmacêutica, do curso de farmácia; Micro simulação da comissão Câmara dos Deputados, do curso de direito e Arena gamer, do curso de análise de sistemas.

Não perca

Local: Centro Universitário do Distrito Federal – SEP/SUL, EQ 704/904, Conj. A – Asa Sul

Data: 9 de outubro

Horário: das 8h30 às 18h

Inscrições: Gratuitas pelo site https://www.omochilao.com.br/

Programação completa: disponível no aplicativo Duda: https://cloud.email.cruzeirodosul.edu.br/duda