Ex- BBB Vilma Nascimento comemora formatura em nutrição

Por meio das redes sociais, a ex-participante do BBB25 relatou o sentimento de nostalgia sentido após a formatura de graduação no ensino superior: “Lembrei de momentos, quando criança, em que fui visitada pela minha amada mãe em pensamentos. Enquanto estive na cerimônia, vieram várias emoções diferentes. Eu achava isso algo impossível, mas pude, com a força de Deus, meus anjinhos e familiares, alcançar tal feito. Esse momento que foi muito desejado e esperado, chegou”, afirma.

Vilma Nascimento, aos 65 anos, completou a graduação no tão sonhado curso de nutrição, que para se dedicar à família, após o casamento aos 19 anos, segundo ela, não pôde estudar. A nutricionista formada esteve no programa como dupla do filho, o ator Diogo Almeida.

Em seu perfil oficial da plataforma Instagram, Diogo deixou uma mensagem de elogio à mãe: “Sigo emocionado com suas conquistas — cada uma delas. Que você continue fazendo escolhas que contribuam para a evolução. Está lindo de acompanhar a sua linha do tempo”, conclui.

Vilma também registrou nas redes a vontade que sempre existiu em possuir uma formação: “Um dia desejei ter uma profissão, e quando preenchia um formulário, me incomodava. Não mais incomoda, pois sou uma profissional como sempre sonhei”, com orgulho, cita: “Sou NUTRICIONISTA”, destaca.



