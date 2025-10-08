Rede rederal de educação profissional promove Conecta IF 2025 em Brasília

E EuEstudante

Dentro do Festival Curicaca, que está ocorrendo até sábado (11/10), na Arena BrB — Mané Garrincha, das 10h às 21h, os visitantes podem participar do Conecta IF 2025, um dos maiores eventos de educação profissional, ciência, cultura e empreendedorismo organizado pela rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. O público pode ter contato com atividades interativas, arte, cultura e exposições dos últimos projetos dos alunos dos institutos federais.

Veruska Machado, reitora do Instituto Federal de Brasília (IFB) e uma das organizadoras do evento, reforça a importância de programações como essa: “O evento permite mostrar aquilo que produzimos em pesquisa, arte, cultura e ensino. Também não deixa de ser uma prestação de contas para a sociedade, de tudo que fazemos dentro do IFB”, reforça a professora.

“São mais de 450 atividades, resultados de pesquisas dos alunos da rede federal sobre vários temas como Ciência do café; Educação midiática e inteligência artificial; Nanotecnoligia aplicada no cotidiano; Meninas e mulheres na ciência, entre outros. A oficinas do IF Brasilidades, uma espécie de ‘cozinha show'”, como explica a reitora do IFB, é uma boa dica. A atividade faz uso de produtos da agricultura familiar e tem foco na alimentação saudável, em um modelo competitivo.

O Conecta é dividido em duas partes: no primeiro andar, estão reunidas as exposições dos projetos de alunos, como Emily Tavares e Priscila Vitória, estudantes de um grupo cafeteria-escola no Instituto Federal de Muzambinho, no sul de Minas Gerais.

Ambas estavam expondo técnicas de café filtrado, já que fazem parte do Grupo de Estudos em Cafeicultura (GECAF). O grupo também ministrava uma oficina de diferentes métodos de preparo de café.

Na segunda parte, estão as palestras e os seminários acadêmicos, além de oficinas como o Qualifica Express, já que precisam de um ambiente mais silencioso. Vinícius Darpino, 19 anos, fazia a exposição de um foguete que pode voar até um quilômetro de altura. Do câmpus de Sertãozinho, do Instituto Federal de São Paulo, ele e sua equipe vão competir na Latin American Space Challenge (LASC), competição experimental de engenharia de foguetes e satélites, considerada a maior da América Latina e a segunda maior do mundo.

Paulo Frighetto, coordenador do projeto Tatu Baja, explica que é um carro do modelo “off road”, que enfrenta vários obstáculos. A equipe de engenharia mecânica, representada pelo aluno Adrian Pedrogan, explica que o processo é feito do zero: “Todo o sistema de direção é feito pelos alunos”.

O evento também contava com exposições de artesãs, como Maria Dias, que trabalha em uma quitanda no Instituto Federal de São Sebastião. Ela expõe seus artesanatos no IF toda quinta-feira, das 15h às 19h.

Este ano, o Conecta IF está dentro do Festival Curicaca: um evento sobre tecnologia e inovação, feito pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Na Arena Mané Garrincha, o projeto reúne outros eventos, como o Conecta IF e o Concentra 25, evento de imersão para todas as empresas juniores de universidades do Distrito Federal. O curicaca também conta com shows gratuitos do Olodum, Nando Reis e Vanessa da Mata, além de nomes em alta como MC Carol e Hariel.

Para entrar, é necessário retirar ingresso no site do Festival Curicaca. O evento também conta com certificação de horas complementares.

